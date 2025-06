Alfa Romeo Junior, Jeep Avenger e Fiat 600: ecco come sono andate le vendite a maggio 2025 in Europa

Alfa Romeo Junior, la Fiat 600 e la Jeep Avenger sono i tre SUV di segmento B prodotti su piattaforma CMP presso lo stabilimento Stellantis di Tychy in Polonia. Si tratta di tre modelli estremamente popolari che si stanno comportando davvero bene sul mercato in Europa. Oggi vi vogliamo parlare dei dati di vendita relativi a questi tre modelli di Stellantis per quanto concerne il mese di maggio del 2025. Questi dati infatti sono stati diffusi nei giorni scorsi da DataForce.

Tra i tre modelli quello che ha raccolto i risultati peggiori in Europa a maggio 2025 è stato proprio Alfa Romeo Junior che si deve accontentare di 2.775 unità vendute che portano il totale a 15.823 immatricolazioni dal mese di gennaio del 2025. Ovviamente questo dei tre è l’unico modello premium e ha un costo maggiore partendo da 30 mila euro dunque non stupisce che sia stato il meno venduto nel continente. Ad ogni modo si tratta di ottimi risultati per il modello che ha riportato la casa automobilistica del biscione nel segmento B del mercato dopo l’addio di MiTo nel 2018.

Al secondo posto tra i tre B-SUV gemelli di Stellantis troviamo la Fiat 600, che continua a registrare buoni risultati nella versione ibrida, mentre la variante elettrica resta in difficoltà. A maggio 2025 sono state immatricolate 6.369 unità, di cui ben 5.940 ibride e solo 429 elettriche. Da inizio anno, le immatricolazioni totali sono 28.783, ma solo 2.606 sono versioni full electric, contro le 26.177 MHEV. La 600 Hybrid cresce significativamente rispetto al 2024, quando a maggio le unità vendute erano appena 607. In netto calo invece la versione BEV, che nello stesso periodo dello scorso anno aveva raggiunto 4.459 unità.

Il modello più venduta tra Alfa Romeo Junior, Avenger e Fiat 600 resta la Jeep Avenger, con 8.804 immatricolazioni nel solo mese di maggio. Se invece consideriamo i primi 5 mesi dell’anno il SUV di Jeep ha ottenuto un totale di i 46.128 immatricolazioni facendo registrare una crescita importante sia nel mese di maggio che in tutto il 2025 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. La cosa non ci stupisce visto che in Italia è il SUV più venduto in assoluto.