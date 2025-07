Ram: avvistato il fratello di Fiat Titano

Ram ha da tempo ambizioni di introdurre un nuovo pick-up di medie dimensioni per sostituire il Dakota. Recenti indiscrezioni indicano che questa nuova linea di pick-up potrebbe derivare dalla piattaforma del Fiat Titano, come suggerito dalle immagini trapelate dai media specializzati BF//MS e Placa Verde.

Il pick-up mostrato nelle immagini va oltre un semplice rebadge essendo significativamente diverso dagli attuali Fiat Titano e Peugeot Landtrek

Attualmente, Ram vende un pick-up di medie dimensioni in alcuni mercati che presenta una somiglianza evidente con il pick-up Fiat di medie dimensioni, sebbene con leggere modifiche alla griglia e al logo. Questo approccio potrebbe non essere ben accolto in mercati come il Nord America, dove Ram ha costruito una reputazione come marchio premium rispetto ad altre regioni come l’America Latina o l’Italia, dove Fiat ha una presenza più radicata.

Il pick-updi Ram mostrato nelle immagini va oltre un semplice rebadge. Il modello sarà significativamente diverso dagli attuali Fiat Titano e Peugeot Landtrek, prendendo come principale ispirazione il restyling del Changan Hunter, recentemente lanciato in Cina. Vale la pena ricordare che Changan è l’ideatore del progetto Titano/Landtrek e ha già aggiornato il modello con importanti miglioramenti negli interni e nella costruzione. All’interno, l’Hunter aggiornato presenta interni più moderni, con schermi integrati per il cruscotto e il centro multimediale, nonché dettagli di finitura più raffinati rispetto a quelli visti sul Titano venduto qui.

Esternamente, il modello xi Ram è dotato di fari a LED a forma di T, una grande griglia nera lucida con dettagli cromati, oltre a modifiche alla fiancata e alla parte posteriore, che adottano elementi più contemporanei. Il motore dovrebbe essere il comun denominatore comune tra tutti questi pick-up. Il set dovrebbe portare lo stesso motore 2.2 turbodiesel Multijet II, più moderno, già utilizzato in altri modelli Stellantis, come Jeep Commander, Fiat Toro e Titano stesso assemblato in Argentina. Per il Brasile, la configurazione dovrebbe erogare 200 CV di potenza e 45,9 kgfm di coppia.

Il nome definitivo del nuovo modello resta ancora incerto. Se Ram dovesse seguire la strategia già adottata in alcuni mercati, potrebbe optare per il nome 1200. Tuttavia, considerando il precedente del più compatto Rampage, non sarebbe sorprendente se il marchio decidesse di introdurre una nuova denominazione o di riproporre lo storico nome Dakota. In ogni caso, l’arrivo ufficiale del nuovo pick-up non dovrebbe farsi attendere troppo: il debutto è previsto entro la fine dell’anno o, al più tardi, nei primi mesi del 2026.