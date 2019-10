FCA USA: ecco come sono andate le vendite nel Q3 2019

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ha annunciato nelle scorse ore i record di vendite conquistati negli Stati Uniti nel terzo trimestre del 2019 grazie alle sue muscle car e alla strategia di tecnologia premium e aggiornamenti interni che ha attratto nuovi acquirenti verso i pick-up heavy duty.

Anche se l’industria automobilistica va verso i veicoli sportivi, questo trimestre ha dimostrato che le muscle car americane non accennano a perdere. Ad esempio, la Dodge Challenger ha registrato un record di immatricolazioni nel terzo trimestre mentre la Charger ha raggiunto il livello più alto di vendite nel Q3 dopo 13 anni.

FCA: nuovi record di vendite conquistati negli Stati Uniti nel Q3 del 2019

Fiat Chrysler Automobiles fa notare anche che le immatricolazioni di Challenger e Charger sono aumentate di oltre il 60% negli ultimi 10 anni. Queste vetture stanno attirando una nuova generazione di acquirenti che sono interessati al loro design spigoloso, alla potenza e alla serie di opzioni di personalizzazione.

Ram ha sfruttato i recenti aggiornamenti apportati ai pick-up heavy duty 2500 e 3500 per spingere le vendite del terzo trimestre di quest’anno a un livello record. Gli ingegneri di FCA, infatti, hanno portato le diverse tecnologie e comfort del Ram 1500 nella gamma HD.

Uno di questi è stato il grosso display touch da 12 pollici il quale permette di accedere rapidamente al sistema di navigazione, al climatizzatore e alla radio satellitare. Agricoltori, allevatori, operai edili e operatori di piccole imprese presenti negli Stati Uniti hanno risposto con entusiasmo alle capacità proposte dai pick-up heavy duty di ultima generazione.

A completare il record di vendite del trimestre è stata la Jeep Wrangler, grazie anche ai nuovi modelli in edizione limitata come ad esempio le Wrangler Black & Tan e Willys. Se ciò non bastasse, la casa automobilistica americana prevede di lanciare nel 2020 delle nuove special edition del suo iconico fuoristrada.

Le vendite complessive ottenute da FCA nel Q3 2019 negli States sono state di 565.034. In merito a ciò, Reid Bigland, Head of U.S. Sales, ha detto: “I tassi di interesse più bassi, l’economia stabile e l’entusiasmo dei consumatori rafforzano la nostra convinzione che le vendite di nuovi veicoli negli Stati Uniti stanno andando davvero forte. Per noi, veicoli come il nuovo Gladiator, i pick-up Ram e le muscle car di Dodge stanno attirando i clienti negli showroom. I nostri clienti scelgono anche di acquistare allestimenti top e funzionalità extra“.