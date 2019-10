Si rinnova la serie speciale Abarth 595 Pista

La nuova Abarth 595 Pista, la serie speciale dedicata ai giovani appassionati dello Scorpione, è ancora più potente con 165 CV. Nuova livrea grigia opaca, inediti dettagli verdi e, nell’abitacolo, nuovi sedili con nuovi rivestimenti caratterizzano la nuova versione della celebre vettura dello Scorpione. Massima connettività grazie al sistema UconnectTM 7″ HD con radio DAB, predisposizione Apple CarPlay e compatibilità Android AutoTM . L’Abarth Telemetry integrato consente di misurare le proprie prestazioni.

La nuova Abarth 595 Pista è ancora più potente, grazie alla nuova turbina Garrett, che consente di erogare 165 cv, è equipaggiata con l’iconico scarico Record Monza Attivo e con le sospensioni posteriori Koni, con tecnologia FSD (Frequency Selective Damping) che ottimizzano la performance di guida offrendo maggior tenuta di strada, maneggevolezza e stabilità, in totale sicurezza.

Con Abarth 595 Pista parte l’innovativo piano di comunicazione “Follow the Scorpion” con la logo animation del celebre Scorpione. Ottobre è il mese dello Scorpione: dopo il raduno internazionale degli “Abarth Days” del 5 e del 6, tre “porte aperte” in tutti gli showroom Abarth nei weekend del 12 e 13; 19 e 20; 26 e 27. Infine segnaliamo anche che è già On air la nuova campagna “Let’s play forever” che celebra lo spirito sportivo senza tempo nel 70esimo compleanno di Abarth.

