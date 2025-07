Stellantis Financial Services diventa responsabile di tutte le attività retail di Fiat in Brasile

Stellantis Financial Services conclude un’altra importante fase delle sue attività in Brasile. Da oggi, 1° luglio, la divisione del gruppo automobilistico sarà responsabile di tutte le attività retail rivolte ai clienti finali del marchio Fiat, inclusi finanziamenti, assicurazioni e consorzi. Con questo cambiamento, tutti i marchi Stellantis dispongono ora di soluzioni finanziarie integrate nelle attività aziendali, consolidando la struttura nel Paese e offrendo un servizio uniforme lungo tutto il percorso di acquisto del consumatore. Pertanto, le attività per il marchio Fiat, che fino ad ora godevano del supporto operativo di un partner esterno, sono ora gestite direttamente da Stellantis Financial Services.



Stellantis Financial Services internalizza le operazioni di finanziamento per Fiat in Brasile

Nell’ambito di questa nuova strategia, le unità di business che servono Fiat nel settore retail, denominate Fiat Financiamentos, Fiat Consórcio e Fiat Seguros, offriranno ora condizioni ancora più competitive, oltre a un’esperienza pienamente allineata ai valori del marchio. In questo modo, i servizi finanziari, che già offrivano un’ampia gamma di prodotti con una propria identità, si consolidano ulteriormente come nuovo elemento di differenziazione per i clienti Fiat in Brasile.

L’attività inizia con il supporto per rendere fattibile l’acquisto del veicolo, garantendo al cliente la possibilità di realizzare il suo sogno di possedere un’auto nuova di zecca, attraverso soluzioni di finanziamento, offerte e tariffe che variano in base al profilo e alle esigenze di ciascun cliente.

E prosegue monitorando l’intero ciclo di relazione con il cliente, offrendo prodotti e servizi che soddisfano le esigenze sia del consumatore che del suo veicolo, oltre a un servizio post-vendita che coniuga praticità e modernità nella vita quotidiana. È importante sottolineare che nulla cambia per i clienti che hanno già contratti di finanziamento, consorzio o assicurazione attivi.

L’internalizzazione dei servizi offerti da Fiat Financiamentos è la prosecuzione di una strategia già pianificata con la ristrutturazione dei servizi finanziari di Stellantis in Brasile. “L’obiettivo è ampliare sempre di più l’esperienza del cliente con prodotti e servizi esclusivi di ciascuno dei marchi Stellantis, offrendo soluzioni personalizzate, un servizio eccellente e un elevato livello di soddisfazione”, spiega Jean Pierre Avril, CEO di Stellantis Financial Services Brasile.

“La nuova configurazione accelera lo sviluppo delle attività commerciali dei marchi che compongono Stellantis, rafforzando il supporto finanziario a concessionari e consumatori. E per Fiat, leader assoluto delle vendite in Brasile e preferita dai brasiliani, questo cambiamento rappresenta un passo avanti ancora più significativo. Internalizzando i servizi finanziari, siamo ora in grado di offrire soluzioni più agili e competitive, in linea con i valori del marchio, rafforzando ulteriormente il rapporto con i nostri clienti. Questa nuova struttura ci consente di espandere la presenza di Fiat sul mercato, con maggiore efficienza e prossimità, contribuendo a consolidare la sua leadership e ad aprire la strada al futuro della mobilità nel Paese”, sottolinea Herlander Zola, Senior Vice President Commercial Operations di Stellantis Brasile e Veicoli Commerciali Leggeri (LCV) per il Sud America.

L’altro braccio operativo di Stellantis Financial Services, annunciato nel 2023, è Banco Stellantis. Precedentemente noto come Banco Fidis, la struttura è diventata il fornitore di attività di finanziamento per i concessionari di tutti i marchi Stellantis. Inoltre, Banco Stellantis è responsabile delle operazioni di finanziamento per i clienti aziendali, come i clienti delle flotte, e continua a offrire soluzioni per fornitori e carte di credito, tra le altre operazioni strutturate, per tutti i marchi Stellantis.

La struttura di Stellantis Financial Services in Brasile include anche Stellantis Locadora, un servizio di outsourcing di flotte rivolto a piccole, medie e grandi aziende. Lanciato nell’agosto 2024, il servizio di mobilità è rivolto ai clienti B2B e offre diversi vantaggi, tra cui un’ampia copertura di rete, la registrazione, la gestione di auto di scorta, pneumatici e multe, conducenti aggiuntivi, nonché l’acquisto e la consegna del veicolo, tra gli altri. Per il mercato B2C, che si rivolge ai privati, Stellantis dispone di Flua!, un’azienda di mobilità specializzata nell’abbonamento ad auto a chilometro zero dei marchi Fiat, Jeep e Peugeot. I clienti che usufruiscono dell’outsourcing di flotte possono essere serviti in tutto il Paese.