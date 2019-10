Ferrari: a fine stagione addio a Vettel? pronti Ricciardo e Hulkenberg

Secondo alcune indiscrezioni che si sono diffuse nelle scorse ore Ferrari e Sebastian Vettel sarebbero ormai ai ferri corti. A fine stagione ci sarebbero buone possibilità che il pilota tedesco decida di dire addio alla scuderia del cavallino rampante con un anno di anticipo. A Vettel brucerebbe il fatto di non essere più considerato il pilota numero uno da parte del team di Maranello dopo che Charles Leclerc ha ottenuto 4 pole consecutive e due vittorie.

Vettel dirà addio alla Ferrari a fine anno? ecco la clamorosa indiscrezione

Se davvero Sebastian Vettel dovesse andare via, al suo posto potrebbe arrivare uno dei due piloti della scuderia Renault. Daniel Ricciardo più volte è stato in passato accostato alla Ferrari. Il pilota australiano è deluso dalla sua stagione in Renault e vorrebbe cambiare aria. Il problema è che l’ex pilota di Red Bull ha un altro anno di contratto con i francesi.

Più lineare la situazione di Nico Hulkenberg il cui contratto è in scadenza a fine anno. Dunque il tedesco potrebbe arrivare senza problemi alla Ferrari già dal prossimo anno. Vedremo dunque se tali indiscrezioni troveranno conferma nelle prossime ore e se davvero le strade di Vettel e Ferrari si separeranno dopo 4 anni.

