FCA Canada: ecco i dati di vendita del terzo trimestre del 2019

FCA ha chiuso il terzo trimestre del 2019 in Canada con un aumento delle vendite del 19% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. In particolare, il gruppo automobilistico italo-americano è riuscito a vendere 60.928 auto nuove.

Reid Bigland, presidente e CEO di FCA Canada, ha detto: “Gli aumenti a due cifre dei marchi Jeep e Ram dimostrano che stiamo fornendo pick-up e SUV in tutto il paese che colpiscono il punto debole del mercato canadese“.

FCA: 60.928 esemplari immatricolati durante il Q3 2019

Il Q3 2019 si è chiuso per Ram con immatricolazioni cresciute del 43%. In particolare, la casa automobilistica americana è riuscita a consegnare 29.618 pick-up venduti rispetto ai 20.760 immatricolati nel terzo trimestre del 2018.

Sempre nel Q3, i pick-up leggeri hanno registrato il maggiore aumento, con 28.609 esemplari consegnati e un aumento del 47% rispetto al Q3 dello scorso anno. In totale, il terzo trimestre del 2019 ha rappresentato un record di vendite sia per il marchio Ram che per i pick-up del brand.

Per quanto concerne il periodo gennaio-settembre, Ram è riuscita ad aumentare le vendite dell’11% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, riuscendo a consegnare 79.519 pick-up leggeri e 75.324 modelli heavy duty.

Parlando di Jeep, le vendite sono cresciute del 19% nel trimestre di riferimento rispetto all’anno precedente. Nello specifico, la casa automobilistica americana è riuscita a vendere 20.506 esemplari. Le immatricolazioni del Jeep Grand Cherokee sono aumentate del 118% nel terzo trimestre con 5705 unità consegnate e inoltre hanno segnato un record nel terzo trimestre.

Un simile traguardo è stato conquistato anche dalla Wrangler le cui vendite sono aumentate del 41% rispetto al Q3 del 2018 con 6904 esemplari venduti. Da inizio anno, le vendite del Grand Cherokee si sono mantenute sempre alte, con 15.367 esemplari consegnati e una crescita del 51% rispetto allo stesso periodo ma dello scorso anno.