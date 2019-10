LaFerrari e Ferrari Enzo: due esemplari venduti all’asta da Bonhams

Domenica 29 settembre, Bonhams, una famosa casa d’aste, ha venduto 25 supercar appartenenti a Teodoro Nguema Obiang Mangue, figlio del presidente della Guinea Equatoriale Teodoro Obiang Nguema Mbasogo. Le auto gli sono state confiscate dopo una grave accusa di riciclaggio.

Tutte le vetture sono pezzi unici, costosi e rarissimi e nel mucchio c’erano anche un esemplare de LaFerrari e una Enzo. L’intero lotto è composto da 7 Ferrari, 5 Bentley, una Maserati, una McLaren e altri esemplari ancor più esclusivi come ad esempio una Rimac che è stata quotata 17 milioni di euro.

LaFerrari

Philip Kantor, direttore della divisione Automobiles Europe di Bonhams, ha detto: “È una vendita eccezionale, una collezione privata di supercar, con chilometraggio estremamente limitato, a volte praticamente in prima consegna“. L’asta si è tenuta all’interno di un golf club in Svizzera.

La Ferrari Enzo del 2003, stimata 1.6-1.8 milioni di euro, è stata venduta per 2.859.115 euro. L’esemplare aveva percorso appena 21 km, quindi era praticamente nuovo. LaFerrari del 2015, invece, ha percorso 894 km ed è stata venduta a un prezzo inferiore rispetto alle stime iniziali (2.4-2.6 milioni di euro): 2.012.000 euro.

Ferrari Enzo

Il record, però, è stato conquistato da una Lamborghini Veneno del 2014, prodotta in soli 9 esemplari per omaggiare il 50º anniversario della casa automobilistica italiana. Con appena 125 km percorsi, la supercar è stata venduta per 7.624.310 euro rispetto alle stime iniziali di 4.4-5 milioni di euro.

Al secondo posto, troviamo una Koenigsegg One del 2015, prodotta in appena 6 esemplari, con 597 km percorsi che è stata venduta a una cifra pari a 4.235.627 euro rispetto a 1.6-2 milioni di euro stimati inizialmente.

Le altre vetture di Teodoro Nguema Obiang Mangue vendute da Bonhams sono: Porsche 918 Spyder del 2015 (582 km percorsi) a 1.429.560 euro (stime 875.000-1.1 milioni di euro), Aston Martin One-77 del 2011 a 1.429.560 euro (stima 1.3-1.7 milioni di euro), Bugatti Veyron EB 16.4 del 2010 (4500 km) a 1.207.182 euro (stima 600.000-800.000 euro) e McLaren P1 del 2014 (973 km) a 1.164.825 euro (stima 1.3-1.6 milioni di euro).