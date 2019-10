Ferrari 488 Pista conquista il premio Supercar dell’anno ai Motor Awards 2019

Ferrari è riuscita a portarsi a casa un altro importante premio questa volta grazie alla potentissima e bellissima Ferrari 488 Pista. In particolare, la supercar V8 a motore centrale è stata nominata Supercar dell’anno in occasione dei Motors Awards 2019 di News International.

Il premio è stato assegnato direttamente da Jeremy Clarkson, famoso giornalista e conduttore televisivo inglese che scrive per The Sun e per The Sunday Times su temi che riguardano il mondo dell’automobile.

Ferrari 488 Pista: una delle auto più emozionanti e belle secondo Jeremy Clarkson

Dopo aver provato per bene la Ferrari 488 Pista e il suo propulsore V8 biturbo da 3.9 litri, Clarkson è rimasto davvero colpito dalle prestazioni che questo bolide è in grado di proporre. Basti pensare che il suo articolo porta il titolo “Così emozionante da far brillare la polvere“.

All’interno della recensione scritta e pubblicata, Jeremy Clarkson riporta: “La 488 Pista è una delle auto più emozionanti, elettrizzanti, belle e soddisfacenti mai realizzate. Dopo averla guidata, si ha l’impressione che tutte le altre auto siano fatte di muschio e corteccia. È superba. La 488 Pista non è solo una buona automobile o un’automobile geniale. È molto di più“.

Vi ricordiamo che la vettura è stata presentata ufficialmente durante il Salone di Ginevra dello scorso anno. Come anticipato nelle scorse righe, la potenza proviene dal potente propulsore V8 da 3.9 litri il quale sviluppa una potenza di 720 CV a 8000 giri/min e 770 nm di coppia massima.

Grazie all’utilizzo della fibra di carbonio, il cavallino rampante è riuscito a diminuire di parecchio il peso della vettura rispetto alla 488 GTB. In particolare, questo materiale è presente su alettone posteriore, cerchi da 20″ optional, paraurti e cofano motore.

Per quanto concerne le prestazioni, la Ferrari 488 Pista è capace di scattare da 0 a 100 km/h in 2,85 secondi e da 0 a 200 km/h in 7,6 secondi mentre la velocità massima raggiunta è di 340 km/h.