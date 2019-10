Ferrari GTC4Lusso: un progetto digitale immagina il successore

In un prossimo futuro, Ferrari potrebbe portare sul mercato il successore della popolare Ferrari GTC4Lusso, introducendo una nuova GT con motore anteriore. L’artista italiano Bruno Arena ha deciso di realizzare un progetto su come potrebbe essere il diretto successore della GTC4Lusso, pubblicando alcuni render sul suo account ufficiale di Instagram.

Il design generale di questo concept è davvero futuristico, anche se i passeggeri seduti sui sedili posteriori potrebbero avere problemi a guardare l’esterno visti i finestrini laterali abbastanza stretti.

Ferrari GTC4Lusso: ecco come potrebbe essere l’erede della GT a 4 posti

Secondo gli addetti ai lavori, l’introduzione del primo SUV targato Ferrari potrebbe portare alla fine di questa gamma di vetture. Tuttavia, nessuno Sport Utility Vehicle è in grado di eguagliare l’esperienza di guida immersiva di una Grand Tourer.

Descrivendo nel dettaglio il concept, abbiamo sul retro un diffusore che accoglie 4 terminali di scarico e una presunta luce di stop, oltre a 4 fari a LED. Verso la zona superiore della vettura, possiamo notare 6 prese d’aria montate sui lati (3 per ognuno) e una sorta di portapacchi che in questi render trasporta un paio di sci.

L’assetto generale della vettura è parecchio ribassato e possiamo avanzare l’ipotesi della presenza di un sistema di sospensioni pneumatiche. Altre caratteristiche visibili nei render sono i cerchi a 5 razze con pinze freno gialle, due specchietti laterali esterni e delle linee generali davvero aerodinamiche.

Al momento non abbiamo informazioni sul possibile successore della Ferrari GTC4Lusso, quindi non possiamo fornirvi dettagli sul design, il propulsore e così via. L’attuale modello viene prodotto dal cavallino rampante dal 2016 e si colloca nella fascia delle Gran Turismo a 4 posti.

Sotto il cofano troviamo un motore V12 da 6.3 litri che sviluppa una potenza di 690 CV a 8000 giri/min e 697 nm di coppia massima a 5750 giri/min. Grazie a questi valori, la GT è capace di scattare da 0 a 100 km/h in 3,4 secondi e di raggiungere una velocità massima di 335 km/h.