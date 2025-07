Jeep Avenger si conferma SUV più venduto d’Italia nel primo semestre dell’anno

Nel primo semestre del 2025, Jeep registra risultati molto positivi sul mercato italiano, ottenendo una quota superiore al 4,3% e posizionandosi al decimo posto nella classifica generale dei marchi più venduti, secondo i dati elaborati da Dataforce. A trainare le vendite sono soprattutto i modelli Avenger e Renegade, con Jeep Avenger protagonista assoluto.

Jeep Avenger al terzo posto, tra i modelli in assoluto più venduti in Italia nel periodo gennaio-giugno

Il SUV compatto progettato a Torino è il B-SUV più venduto in Italia tra gennaio e giugno, con una quota del 10,9%. Inoltre, è il SUV più venduto in assoluto nel Paese, coprendo oltre il 5,6% del segmento. Nella sua versione 100% elettrica, l’Avenger domina il mercato dei B-SUV a emissioni zero con una quota del 21,4%, raggiungendo il terzo posto nella classifica dei modelli più venduti in Italia.

Il successo del modello si basa su una strategia che riflette appieno la filosofia Jeep: offrire soluzioni di mobilità diversificate e su misura. La gamma include motorizzazioni per ogni esigenza, dalla versione elettrica alla variante 1.2 turbo benzina, passando per l’e-Hybrid automatica e la nuova Avenger 4xe a trazione integrale. Quest’ultima unisce prestazioni, efficienza e autentiche capacità off-road, grazie a un sistema ibrido a 48V da 145 CV complessivi.

La Jeep Avenger 4xe è proposta in tre allestimenti distinti: Upland, Overland e la prestigiosa North Face Edition, una serie limitata a 4.806 esemplari, cifra simbolica che richiama l’altezza del Monte Bianco. Questa versione esclusiva nasce dalla collaborazione tra Jeep e The North Face e unisce materiali durevoli, tecnologia all’avanguardia e dettagli estetici unici, come le finiture Summit Gold e le grafiche topografiche, ispirate alla natura e all’avventura. L’Avenger 4xe North Face Edition rappresenta una sintesi di eccellenza, stile e spirito outdoor condiviso da entrambi i marchi.

Ottimi risultati arrivano anche dalla Jeep Renegade 4xe Plug-In Hybrid, che continua a distinguersi tra i modelli ibridi ricaricabili. Prodotta nello stabilimento di Melfi, si è posizionata al secondo posto tra le plug-in più vendute in Italia nel mese di giugno e nel primo semestre 2025. Renegade e Compass, entrambi progettati e realizzati in Italia, hanno avuto un ruolo chiave nell’affermazione di Jeep in Europa. Attualmente, entrambi i modelli sono disponibili nella raffinata versione North Star, che unisce eleganza e funzionalità. Questo allestimento speciale propone dotazioni premium e uno stile distintivo, ideale per chi cerca un SUV capace di coniugare praticità quotidiana e look ricercato.