Abarth Days 2019: fine settimana a Milano

Settant’anni li si compie una volta sola. E per il suo 70esimo Abarth prepara i fuochi d’artificio per ringraziare tutti quei fan che non hanno mai smesso di seguirla in tutti questi decenni e per guardare con rinnovato entusiasmo il domani. L’appuntamento con gli Abarth Days 2019 è fissato a sabato 5-domenica 6 ottobre, due giorni di spettacolo e passione in compagnia delle vetture passate e presenti entrato maggiormente nei cuori.

Abarth Days 2019 al MIND di Milano il 5 e il 6 ottobre

A quattro giorni dal via, Abarth, il brand più dinamico della società italo-americana rilascia alcune anticipazioni sul genere di attività in programma per questo fine settimana. Il più grande raduno europeo dedicato ai primi 70 anni dello Scorpione – soprannome affidato al marchio dato il caratteristico logo – scalda i motori in vista dello spettacolare raduno che movimenterà i primi giorni festivi del mese appena cominciato. Offrirà a ogni partecipante l’opportunità di vivere due giorni di puro divertimento, adrenalina ed emozione oltre a poter onorare insieme la ricorrenza.

Gli Abarth Days 2019 andranno in scena presso il MIND (Milano Innovation District), dove gli amanti della velocità potranno assaporare un clima suggestivo, tra altri sostenitori, in un evento dove la prima e unica regola è: cogliere il momento. In pista e su strada i visitatori avranno la possibilità di effettuare test con la propria Abarth autonomia oppure al fianco di un pilota collaudatore della Casa.

Per un giorno la titolatissima 124 rally fungerà da taxi, ospitando sul sedile passeggero chiunque fosse interessato nell’entrare a diretto contatto con la storia. In un’area espositiva regaleranno spettacolo i modelli attualmente in listino e quelli appartenenti al passato, svelati in ogni singolo dettaglio, in ogni segreto, anche quello più inconfessabile; le nuove generazioni ammireranno per la prima volta le Abarth iconiche. Un’altra area sarà invece riservata alle acrobazie estreme: stuntman professionisti eseguiranno evoluzioni straordinarie sulle loro bmx; infine, le postazioni gaming intratterranno rispettivamente grandi e piccini.

In pista con l’Abarth

Tra le maggiori introduzioni nell’edizione alle porte, la pista lunga circa 3 chilometri, allestito nel Parco della scienza, del sapere e dell’innovazione. Un esaltante susseguirsi di curve, tornanti e rettilinei permetterà di apprezzare le doti di handling e prestazionali tipiche. Un’occasione a cui non dovrebbero mancare per nessuna ragione i fan che saranno protagonisti della manifestazione sulla relativa Abarth, preordinando on-line il biglietto; ma anche per coloro che desiderino provare una delle nuove proposte della gamma Abarth “70° Anniversario” o vestire i panni del co-driver a bordo della 124 rally, affiancando un pilota professionista.

Ancora su un circuito apposito si potrà diventare navigatori, ruolo fondamentale nelle competizioni rally, prendendone il posto e, con il volante in mano ad un vero pilota, sperimentare le performance della scattante Abarth 124 rally, vincitrice della FIA R-GT CUP per il secondo anno consecutivo. In aggiunta, presso un altro stand degli Abarth Days 2019 gli istruttori di guida Abarth, traendo impiego di veicoli equipaggiati di skid-car che simulano condizioni di scarsa aderenza, istriuiranno i partecipanti in che modo gestire improvvise sbandate del retrotreno in totale sicurezza.

Simulatori di guida, accessori e merchandising

Nell’area intrattenimento sarà possibile mettersi alla prova attraverso i simulatori di guida, affrontarsi con le Abarth radiocomandate oppure gustarsi sessioni acrobatiche di Bike Trial, BMX Flatland e Parkour. Ad animare l’atmosfera della due giorni tanta buona musica e luoghi per rifocillarsi con street-food ed open store dove acquistare una selezione degli accessori di Mopar e merchandising.

Agli Abarth Days 2019 accorreranno tifosi provenienti da ogni parte del mondo: attualmente sono 74 i club ufficiali (+80% negli ultimi tre anni) di cui 37 italiani e vantano oltre 5.000 membri. Performance, Storia e Divertimento Storia: la kermesse è la più attesa dal pubblico, che adora vivere un’esperienza indimenticabile e condividere la medesima passione per il costruttore italiano. E altre fantastiche sorprese saranno svelate all’evento milanese.

Per festeggiare il 70esimo anniversario dell’Abarth verrà emesso un francobollo celebrativo ad opera dall’Ufficio Filatelico e Numismatico della Repubblica di San Marino. Con una tiratura di 60mila unità, ciascuna del valore di 1,60 euro, il francobollo è un autentico oggetto da collezione che raffigura sia l’inconfondibile Scorpione sia la bandiera a scacchi in memoria dei tanti successi ottenuti nel motorsport.

Abarth Days 2019: pass e prezzi

“Esistono tre tipologie di pass

DRIVER

Consente l’accesso all’Evento esclusivamente al partecipante con la propria vettura Abarth e dà diritto a prendere parte a tutte le attività dinamiche

GUEST

Consente l’accesso all’Evento al partecipante e l’opportunità di partecipare a tutte le attività, come da elenco indicato di seguito

VISITOR

Consente solamente l’accesso all’Evento, senza la possibilità di partecipare alle attività dinamiche.

I prezzi dei pass di accesso all’evento sono:

INGRESSO DRIVER GUEST VISITOR

Prezzo intero € 75,00 € 50,00 € 10,00

Ridotto* € 45,00 € 30,00 € 10,00

Abarth Clubs / Dealers** € 30,00 € 20,00 € 0,00

*Prezzo ridotto: tariffa disponibile solo per gli iscritti alla community The Scorpionship. Se non sei ancora membro di The Scorpionship, iscriviti subito per ottenere lo sconto a te dedicato sull’acquisto del biglietto!

**Abarth Club/Dealer: tariffa disponibile solo per i soci degli Abarth Club affiliati The Scorpionship e per i concessionari ufficiali Abarth. Per informazioni rivolgersi al Club ufficiale o al concessionario della propria zona.

Per conoscere il programma ed avere le informazioni di accesso, clicca qui .

I biglietti DRIVER sono disponibili in quantità limitata

Tutti i prezzi sono IVA inclusa.

Sarà possibile acquistare i titoli di accesso durante l’evento solo mediante carta di credito

I minori di 18 anni devono essere accompagnati da un maggiorenne.

Entrata gratuita (non necessitano di un biglietto) per:

minori di 16 anni

portatori di handicap e ad un loro familiare o accompagnatore

Per domande generali e richieste di Partnership scrivere a: abarthdays2019@abarth.com”