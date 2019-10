FCA con Matera Capitale europea della Cultura 2019

Fiat Chrysler Automobiles insieme a Matera 2019 con una ricca serie di iniziative. FCA condivide i valori dell’evento, oltre ad essere presente sul territorio lucano con lo stabilimento di Melfi, dove nascono il SUV Jeep Renegade e il crossover Fiat 500X. Oltre a fornire una flotta di vetture come Official Carrier della manifestazione, la società italo americana sarà attiva con numerose attività. In Piazza San Giovanni vi è un’installazione, una “big map” che racconta Matera e i suoi dintorni e permetterà al pubblico di scoprire la città in modo diverso rispetto ai consueti itinerari turistici.

FCA sarà presente con numerose attività per sostenere Matera capitale europea

Oltre all’installazione, i cittadini e i turisti potranno provare in prima persona le vetture della gamma Jeep, i SUV più premiati di sempre: Wrangler, Renegade, Compass, Cherokee, Grand Cherokee. Il tutto in cinque punti della città: il Santuario di S. Maria della Palomba, il Parco scultura La Palomba, il Castello Tramontano, il Parco dei Monaci e in Via Casalnuovo. Piazza San Francesco ospita invece l’installazione di un “lettering” con un grande cuore che accoglie visitatori e cittadini, trasmette un messaggio d’amore rivolto alla città. Qui i visitatori potranno ammirare le vetture della famiglia 500: la grintosa 500 Rockstar, l’elegante 500 Lounge e due versioni della 500X, il crossover italiano made in Melfi.