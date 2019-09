Vendite Alfa Romeo, Ferrari Purosangue e Fiat 500 Elettrica: le migliori news della settimana

Bentornati su ClubAlfa.it con l’ultimo appuntamento dell’estate 2019 della nostra tradizionale rubrica domenicale dedicata alle migliori news dell’ultima settimana relative al mondo Alfa Romeo ed ai vari marchi che costituiscono il gruppo FCA. In questi ultimi sette giorni, da lunedì 16 ad oggi domenica 22 settembre, abbiamo registrato un gran numero di news che confermano l’imminente avvio di un autunno che sarà denso di novità.

Alfa Romeo

La settimana di Alfa Romeo è caratterizzata dall’arrivo dei nuovi dati di vendita in Europa che confermano la crisi del marchio. Dopo 8 mesi di 2019, infatti, le vendite del brand fanno registrare un calo del 45% andando a ribadire, una volta e per tutte, il momento di estrema difficoltà in cui versano i modelli Alfa Romeo.

Da segnalare, inoltre, che FCA è tornata a parlare dell’Alfa Romeo Tonale, il nuovo C-SUV che andrà ad espandere la gamma del marchio Alfa Romeo nel corso dei prossimi anni. Il progetto, come confermano gli ultimi aggiornamenti, arriverà soltanto nel 2021.

Nel frattempo, in questo week end Alfa Romeo torna a promuovere le offerte dei Rosso Alfa Days per Giulia, Stelvio e Giulietta con un nuovo Porte Aperte che permetterà a tutti i clienti di poter scoprire da vicino i tre modelli del marchio italiano.

In questi giorni è stata inaugurata presso il Museo della Tecnica di Sinsheim in Germania la nuova mostra denominata Mito Alfa Romeo dove sono esposti diversi modelli che hanno fatto la storia del marchio italiano sin dalla sua fondazione.

Per quanto riguarda la Formula 1, invece, Alfa Romeo Racing ha confermato di puntare alla zona punti per il Gran Premio di Singapore di questa domenica con la volontà di dare seguito alle buone prestazioni ottenute in passato.

Fiat

In questi giorni abbiamo registrato importanti novità per la Fiat 500 Elettrica. Il numero uno dell’area EMEA di FCA Pietro Gorlier ha, infatti, confermato quando inizierà la produzione dell’elettrica e quale sarà il target di vendita. La presentazione resta fissata per il Salone dell’auto di Ginevra 2020.

Dopo la presentazione avvenuta la scorsa settimana, in questi giorni si registra la nuova offerta lancio per la Fiat 500X Sport. Il nuovo allestimento “sportivo” del crossover del marchio italiano è subito al centro della promozione del mese lanciata da Fiat denominata “Zero+Zero” che offre la possibilità di acquistare la vettura con anticipo zero e finanziamento a tasso zero. Da notare che la nuova 500X Sport è al centro di un’importante partnership con la Figc.

Da segnalare anche il debutto ufficiale della nuova Fiat Panda Trussardi, una nuova serie speciale della Panda che, per la prima volta in assoluto, viene proposta al centro di un’operazione di co-branding con un marchio di moda. La nuova Panda Trussardi è subito protagonista di un’offerta lancio.

Nel frattempo, in questi giorni arrivano nuove indiscrezioni sul prossimo B-SUV Fiat, un modello che dovrebbe colmare il gap presente tra la Fiat Panda Cross e la Fiat 500X andando, nello stesso tempo, a rimpiazzare la Fiat Punto, fuori produzione da oltre un anno.

Intanto, tra le novità del Model Year 2019 della Fiat 124 Spider Abarth c’è anche il debutto di una serie di kit adesivi. In occasione del Milano Street Show 2019 torna a mostrarsi in pubblico la Fiat Centoventi, l’interessante concept car elettrica che, in futuro, arriverà sul mercato con una versione di serie che rappresenterà una parte importante della gamma Fiat.

Intanto, in Brasile, Fiat ha annunciato un incremento di prezzo per la Fiat Argo, uno dei modelli più importanti della gamma del brand in Sud America. Successivamente, il marchio italiano ha annunciato un incremento di prezzi anche per altri tre modelli della sua gamma sudamericana.

Ferrari

Tra le news principali di questa settimana per quanto riguarda Ferrari segnaliamo nuove indiscrezioni sul futuro Ferrari Purosangue, il SUV che andrà ad espandere la gamma della casa di Maranello. Il nuovo modello, secondo le ultime informazioni, potrebbe essere realizzato in due varianti.

Nel frattempo, Ferrari conferma che, almeno per il momento, non c’è il bisogno di realizzare una nuova Ferrari Dino, ovvero una entry level in grado di espandere la gamma della casa italiana. Il progetto attualmente non è in sviluppo e verrà rivalutato solo in futuro.

In questi giorni sono stati fotografati a Maranello i primi esemplari di Ferrari SF90 Stradale, la nuova ibrida da 1000 CV che, dopo la presentazione avvenuta lo scorso mese di maggio, si prepara a fare il suo debutto ufficiale anche in strada. Segnaliamo anche un video ufficiale che ci descrive la nascita del sistema plug-in hybrid della SF90 Stradale.

Per quanto riguarda la Formula 1, invece, registriamo le nuove dichiarazioni di Leclerc sul GP di Singapore ed anche delle importanti dichiarazioni di Vettel che analizza quello che serve a Ferrari per disputare una buona gara.

Jeep

In casa Jeep, questa settimana, si segnala un primo avvistamento del prototipo del Jeep Grand Wagoneer, un modello che dovrebbe utilizzare la stessa piattaforma dei pick up RAM 1500 e che verrà commercializzato rtra pochi anni.

Nei giorni scorsi, Jeep ha organizzato una nuova edizione del Jeep Camp in Corea del Sud ottenendo un grande successo di pubblico sempre molto interessati a scoprire da vicino i modelli della casa americana.

Da segnalare che, in questi giorni, Jeep ha lanciato in Australia la nuova Grand Cherokee Summit mentre si inizia a parlare di una possibile versione con motore Dodge Challenger SRT Demon del SUV.

Tra le news Jeep di questi giorni si registrano anche nuove foto spia della futura versione con motore V8 del Jeep Gladiator.

FCA

In casa FCA continuano le difficoltà degli stabilimenti italiani. In questi giorni sono arrivate nuove accuse da parte dei sindacati nei confronti di FCA. Secondo queste accuse, FCA punterebbe ad abbandonare lo stabilimento di Termoli per trasferire all’estero la produzione di motori e cambi.

Situazione molto difficile anche per lo stabilimento di Cassino. Dopo gli ultimi annunci di stop alla produzione in programma nel corso delle prossime settimane, infatti, salgono a 91 le giornate di cassa integrazione per lo stabilimento nel 2019 dove vengono prodotte le Alfa Romeo Giulia, Stelvio e Giulietta.

Da segnalare che, secondo il parare dei sindacati, il solo Maserati D-SUV non basterà a rilanciare la produzione a Cassino. Il nuovo SUV di Maserati, che sarà realizzato su base Stelvio, dovrebbe fare il suo debutto ufficiale sulle linee di produzione soltanto nel corso del 2021 lasciando lo stabilimento di Cassino in forte difficoltà ancora per molti mesi.

Secondo le prime stime, la crisi del marchio Alfa Romeo e l’assenza di novità imminenti per Cassino potrebbe provocare la perdita di oltre 2 mila posti di lavoro andando a creare enormi problemi sull’economia locale.

Intanto, il gruppo FCA deve fare i conti con un nuovo crollo delle vendite in Europa registrato nel corso del mese di agosto. L’azienda, infatti, ha fatto segnare risultati molto negativi confermando il momento difficile che stanno attraversando i suoi brand.

In questa settimana, il gruppo FCA ha partecipato all’evento e_mob con l’obiettivo di mostrare le nuove tecnologie che, in futuro, permetteranno di rendere sempre più eco-sostenibile l’attività aziendale e, più in generale, il trasporto tramite auto. Intanto FCA e Terna stipulano un importante accordo sulla mobilità elettrica.

Segnaliamo, inoltre, che il capo del design di FCA Ralph Giles ha confermato che uno dei suoi obiettivi per il futuro è rappresentato da rilancio della Dodge Viper, un modello che ha scritto la storia del mondo dei motori a stelle e strisce e che, secondo il manager di FCA, potrebbe tornare in futuro in una veste rinnovata, soprattutto nel design.

Da notare, inoltre, che, negli USA, il gruppo FCA è stato premiato con il Best Employers 2019 rientrando tra i 53 datori di lavoro americani che promuovono uno stile di vita sano per i propri dipendenti. Nuovi premi anche per la Chrysler Pacifica che si conferma uno dei modelli ibridi maggiormente apprezzati in Nord America. Intanto FCA conferma la sua partecipazione al Texas Auto Show 2019 di fine settembre.

Con questa news termina la nostra rubrica domenicale relativa alle migliori news della settimana. Il prossimo appuntamento è fissato per domenica 29 settembre.