Fiat aumenta i prezzi in Brasile di 3 suoi veicoli

Fiat è presente nel mercato dei veicoli commerciali leggeri in Brasile con una quota di circa il 40% in seguito alla sua strategia di focalizzazione su prodotti convenienti come nel caso del pick-up Toro che è riuscito a posizionarsi al primo posto nel suo segmento.

Purtroppo, la casa automobilistica torinese ha comunicato nelle scorse ore un aumento di prezzo per questo mese di 3 dei 4 modelli commercializzati nel mercato brasiliano. Parliamo dei pick-up Strada e Toro e del furgone Fiorino. Gli aumenti applicati dal brand di Torino partono da 1000 R$ (circa 219 euro) e arrivano a 3400 R$ (circa 745 euro).

Fiat: Fiorino, Strada e Toro ottengono un aumento di prezzo

Il Fiat Strada ha ricevuto un aumento pari a 1000 R$ per quanto riguarda la versione Working con cabina singola e arriva a 3400 R$ per l’allestimento Freedom con doppia cabina. Ciò si traduce in prezzi che ora partono da 52.990 R$ (circa 11.604 euro) e arrivano a 81.990 R$ (circa 17.955 euro) per il modello Adventure, dotato di un motore EtorQ da 1.8 litri.

Per quanto concerne il Fiat Toro, l’aumento medio è di circa 2500 R$ (circa 548 euro), con la versione Endurance che ora costa 2000 R$ (circa 438 euro) in più mentre gli allestimenti Freedom, Volcano e Ranch hanno ottenuto un aumento di prezzo pari a 3000 R$ (circa 657 euro), ad eccezione del modello Freedom con motore diesel il cui prezzo è aumentato di 2000 R$. In conclusione, il Fiat Fiorino ha ottenuto un aumento massimo del suo prezzo di 1600 R$ (circa 351 euro).

Di seguito, trovate l’elenco completo dei prezzi nello specifico delle varie versioni, confrontati con quelli precedenti all’aumento applicato dalla casa automobilistica torinese:

Fiat Strada

Working CS 1.4: 52.990 R$ invece di 51.990 R$ (circa 11.604 euro – 11.383 euro )

– ) Hard Working CE 1.4: 70.490 R$ invece di 68.590 R$ (circa 15.433 euro-15.017 euro )

) Hard Working CD 1.4: 72.990 R$ invece di 71.590 R$ (circa 15.980 euro-15.674 euro )

) Freedom CS 1.4: 68.890 R$ invece di 63.990 R$ (circa 15.083 euro-14.012 euro )

) Freedom CD 1.4: 79.390 R$ invece di 75.990 R$ (circa 17.385 euro-16.640 euro )

) Adventure CD 1.8: 81.990 R$ invece di 79.990 R$ (circa 17.954 euro-17.516 euro )

Fiat Toro

Endurance 1.8 MT: 94.990 R$ invece di 92.990 R$ (circa 20.801 euro-20.363 euro )

) Endurance 1.8 AT: 100.990 R$ invece di 98.990 R$ (circa 22.115 euro-21.677 euro )

) Endurance 2.0 Diesel AT 4×4: 131.990 R$ invece di 129.990 R$ (circa 28.903 euro-28.468 euro )

) Freedom 1.8 AT: 112.490 R$ invece di 109.490 R$ (circa 24.636 euro-23.979 euro )

) Freedom 2.0 Diesel AT 4×4: 143.990 R$ invece di 141.990 R$ (circa 31.534 euro-31.096 euro )

) Volcano 2.4 AT: 125.990 invece di 122.990 R$ (circa 27.594 euro-26.937 euro )

) Volcano 2.0 Diesel AT 4×4: 155.990 R$ invece di 152.990 R$ (circa 34.165 euro-33.508 euro )

) Ranch 2.0 Diesel AT 4×4: 162.990 R$ invece di 159.990 R$ (circa 35.6978 euro-35.041 euro)

Fiat Fiorino