Fiat 500X Sport: subito in offerta da 229 Euro al mese con anticipo zero

Chi si aspettava una versione realmente sportiva sarà rimasto sicuramente deluso. In ogni caso, la nuova Fiat 500X Sport, nuova versione “top di gamma” del crossover compatto della casa italiana, rappresenta uno dei modelli più interessanti del momento anche per via dell’ottima offerta lancio predisposta dal marchio italiano.

Anche la nuova Fiat 500X Sport, infatti, è protagonista della campagna promozione Zero + Zero, lanciata la scorsa settimana da FCA e riservata alla gamma Fiat ed alla Lancia Ypsilon. Grazie a questa promozione, la gamma Fiat 500X è disponibile a partire da 189 Euro al mese con anticipo zero e con la possibilità di scegliere tra due differenti opzioni di finanziamento.

I clienti che scelgono il crossover possono optare per il finanziamento a cinque anni, con rata finale e con possibilità di restituzione oppure rifinanziamento dell’ultima rata, oppure per il finanziamento a sei anni, senza rata finale. La versione “base” del crossover, la 500X Urban con motore 1.0 turbo da 120 CV, parte da 189 Euro al mese.

Fiat 500X Sport: ecco l’offerta lancio per la nuova versione del crossover

Subito in offerta c’è anche la Fiat 500X Sport. Questa versione del crossover compatto della casa italiana parte, invece, da 229 Euro al mese, sempre con anticipo zero, e con 60 rate mensili e rata finale di 8.495,88 Euro. Il cliente, come detto, può decidere di restituire la vettura al termine del pagamento rateale oppure saldare la rata finale (eventualmente rifinanziandola).

Il prezzo si riferisce alla 500X Sport con motore 1.0 turbo da 120 CV. Da notare, inoltre, che l’IPT e il contributo PFU sono esclusi. Questa versione del nuovo allestimento della 500X è disponibile sul mercato italiano con un prezzo di listino di 24.500 Euro. Il prezzo promozionale applicato per chi sceglie la promozione Zero + Zero è di 21.467,50 Euro.

Ricordiamo che la gamma della Fiat 500X Sport comprende anche la più potente variante 1.3 turbo benzina da 150 CV con cambio automatico e tre varianti diesel (1.3 MultiJet da 95 CV, disponibile anche per neopatentati, e 1.6 MultiJet da 120 CV, disponibile oltre che con cambio manuale anche con cambio automatico). Per maggiori dettagli sui prezzi di listino potete dare un’occhiata al nostro approfondimento.

La promozione valida sino a fine settembre riguarda i modelli disponibili in pronta consegna. Di conseguenza, i prezzi potrebbero essere un po’ più alti rispetto a quelli indicati nel caso in cui fossero disponibili altre varianti del crossover compatto della casa italiana. Per maggiori dettagli potete recarvi in concessionaria.

Ricordiamo, infine, che Fiat ha già annunciato altri due week end di Porte Aperte dedicati alla Fiat 500X Sport. Il 21-22 ed il 28-29 settembre, infatti, le concessionarie del marchio italiano resteranno aperte per permettere a tutti i clienti di scoprire il nuovo allestimento della 500X.