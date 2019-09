Jeep Grand Cherokee Summit arriva in Australia come la versione più lussuosa

I primi esemplari del Jeep Grand Cherokee Summit sono arrivati presso i concessionari dell’Australia. Il SUV parte da 84.450 dollari australiani (circa 51.827 euro). Esternamente, la particolare versione si distingue grazie al pacchetto Platinum che aggiunge inserirti cromati a diverse componenti della vettura.

Oltre a questo, abbiamo fari fendinebbia a LED, doppi terminali di scarico di forma trapezoidale, minigonne laterali, passaruota, calotte degli specchietti laterali, maniglie delle portiere e cerchi in lega da 20” in tinta con la carrozzeria.

Jeep Grand Cherokee Summit: la nuova versione del SUV sbarca nel mercato australiano

L’abitacolo è stato ulteriormente arricchito con l’introduzione di un rivestimento in pelle scamosciata, sedili in morbida pelle NaturaPlus e una serie di equipaggiamenti standard come ad esempio sistema di infotainment UConnect da 8.4 pollici con supporto Android Auto e Apple CarPlay, sistema audio Harman & Kardon, cancellazione attiva del rumore e tetto apribile panoramico.

Come optional, invece, i clienti possono scegliere di aggiungere sedili in pelle trapuntata Laguna con cuciture a contrasto e sistema di intrattenimento per i sedili posteriori.

Il nuovo Jeep Grand Cherokee Summit propone vari sistemi di sicurezza come i sensori di parcheggio anteriori e posteriori, telecamera posteriore, avviso di collisione anteriore, monitoraggio dei punti ciechi, sistema di assistenza al parcheggio, Brake Assist, cruise control adattivo, Rear Cross Path Detection, Lane Departure Warning Plus e altro ancora.

Sotto il cofano del SUV troviamo un motore diesel V6 da 3 litri che eroga una potenza di 250 CV e 570 nm di coppia massima, abbinato a un cambio automatico ZF a 8 velocità e alla trazione integrale con modalità di guida Rock, Snow, Mud, Sand e Auto. Infine, le sospensioni pneumatiche consentono agli utenti di scegliere tra 5 diverse altezze di marcia.