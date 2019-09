Alfa Romeo: nuovo Porte Aperte questo week end per le offerte dei Rosso Alfa Days

Dopo l’evento dello scorso week end, Alfa Romeo lancia un nuovo Porte Aperte dedicato ai Rosso Alfa Days, la campagna promozione valida sino alla fine del mese di settembre che coinvolge Giulia, Stelvio e Giulietta con promozioni dedicate sicuramente interessanti che, si spera, potranno contribuire alla crescita delle vendite della casa italiana, almeno per quanto riguarda il mercato del nostro Paese.

Il nuovo Porte Aperte è in programma per sabato 21 e domenica 22 settembre in tutte le concessionarie Alfa Romeo. Chi è interessato all’acquisto di un nuovo modello Alfa Romeo potrà, quindi, recarsi in una delle concessionarie del marchio per scoprire le promozioni valide per questo mese ed, in particolare, le offerte dei Rosso Alfa Days.

Ricordiamo che, dopo questo week end, Alfa Romeo riproporrà un nuovo Porte Aperte anche per il prossimo fine settimana, nelle giornate del 28 e 29 settembre.

Alfa Romeo Giulia e Stelvio: da 299 Euro al mese sino a fine settembre

Le offerte del Rosso Alfa Days per Alfa Romeo Giulia ed Alfa Romeo Stelvio sono, senza dubbio, molto interessanti. I due modelli di segmento D della casa italiana sono, infatti, disponibili a partire da 299 Euro al mese con la possibilità per il cliente di scegliere tra il finanziamento Liberamente Alfa, il noleggio oppure il leasing. Tutte e tre le formule sono caratterizzate dalla stessa rata mensile (che per il modello “base” è di 299 Euro).

Sino a fine settembre, quindi, è possibile acquistare l’Alfa Romeo Stelvio con il finanziamento Liberamente Alfa che prevede un anticipo di 10.900 Euro e 36 rate mensili da 299 Euro. La rata finale per l’acquisto della vettura è di 23.849,78 Euro. Il prezzo indicato si riferisce allo Stelvio Sport-Tech con motore 2.2 turbo diesel da 160 CV abbinato alla trazione posteriore ed al cambio automatico.

Per l’Alfa Romeo Giulia troviamo anche qui il finanziamento Liberamente Alfa che, in questo caso, prevede un anticipo di 12.065 Euro e 36 rate mensili da 299 Euro. La rata finale per l’acquisto della Giulia con questa formula è di 16.879,92 Euro. I prezzi indicati si riferiscono alla Giulia Sport-Tech dotata di motore 2.2 turbo diesel da 160 CV, cambio automatico e trazione posteriore.

Mantenendo fissa la rata mensile, chi è interessato a Giulia e Stelvio può optare per il leasing o per il noleggio scegliendo così la formula più adatta alle proprie esigenze per mettersi alla guida di uno dei due modelli Alfa Romeo. Per maggiori dettagli, consigliamo di fare un salto in concessionaria questo week end.

Alfa Romeo Giulietta: ecco l’offerta dei Rosso Alfa Days

Sino a fine mese è possibile acquistare l’Alfa Romeo Giulietta con una promozione molto particolare. La segmento C della casa italiana, infatti, è acquistabile con un anticipo di 9.000 Euro e senza alcuna rata mensile per i successivi due anni dopo l’acquisto. All’inizio del terzo anno, quindi, il cliente potrà decidere di tenere la vettura, versando una rata finale di 9.203,88 Euro oppure restituirla.

I prezzi indicati si riferiscono alla Giulietta in allestimento base con motore 1.4 turbo da 120 CV. L’offerta riguarda le vetture in pronta consegna che, nella maggior parte dei casi, presentano una dotazione di serie più ricca a fronte di un incremento dei prezzi. Per verificare i modelli disponibili con questa promozione è consigliabile recarsi direttamente in concessionaria in questo week end.

Salvo ulteriori proroghe, le offerte dei Rosso Alfa Days termineranno il prossimo 30 settembre. Oltre al Porte Aperte di domani e dopodomani, c’è la possibilità di recarsi in concessionaria anche nel corso del prossimo week end per una nuova due giorni di Porte Aperte dedicata ai modelli Alfa Romeo. Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti sulle offerte dedicate ai modelli Alfa Romeo.