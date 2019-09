Leclerc ammette che Singapore è “sempre un posto speciale dove andare”

Charles Leclerc si è esibito brillantemente nelle ultime due gare in Belgio e in Italia vincendo in entrambi i GP e spingendosi sino al quarto posto nella classifica piloti. La Ferrari ha già gareggiato in undici Grand Prix di Singapore, vincendo due volte e conquistando anche quattro pole position. “Singapore è forse la pista più difficile per noi piloti fisicamente per il caldo e l’umidità. È sempre un posto speciale dove andare perché è una gara notturna. Mi piace guidare di notte e in qualche modo, mi sento molto più veloce di quanto non faccia durante il giorno “, ha detto Leclerc alla Ferrari. “È un fine settimana unico e non vedo l’ora di essere lì.

“Dopo due weekend positivi in ​​Belgio e in Italia, la gara di Singapore non è altrettanto semplice sulla carta per noi, a causa del layout del circuito molto diverso, con molte curve lente e meno rettilinei. Potrebbe essere un weekend più difficile per noi, ma daremo il massimo per avere un buon risultato, ”, ha dichiarato Leclerc. Le piste di Spa e Monza erano più adatte alle caratteristiche della Ferrari, inoltre la Mercedes cercherà di riprendere il controllo del campionato dopo la doppietta del giovane pilota monegasco di Ferrari.