Fiat Argo diventa più costosa a settembre in Brasile

Fiat ha deciso di aumentare il prezzo della sua Fiat Argo in Brasile per tutto il mese di settembre. Nello specifico, l’utilitaria di FCA ha subito un incremento del prezzo di vendita compreso tra i 400 R$ (circa 89 euro) e i 1000 R$ (circa 222 euro), patendo ora da 49.590 R$ (circa 10.970 euro). Tale politica è stata applicata a tutte le versioni della vettura, ad esclusione della HGT che continua a costare 69.990 R$ (circa 15.483 euro).

La versione di entrata nella gamma, la 1.0, ora costa 600 R$ (circa 133 euro) in più rispetto a prima. Per le Drive 1.0 e 1.3 (entrambe con cambio manuale), i prezzi sono cresciuti di 900 R$ (circa 200 euro), passando da 52.690 R$ (circa 11.652 euro) a 53.690 R$ (circa 11.873 euro) e da 53.590 R$ (circa 11.851 euro) a 54.590 R$ (circa 12.072 euro) – rispettivamente.

Fiat Argo: la versione HGT è quella non aver subito aumenti di prezzo

La versione GSR della Fiat Argo Drive 1.3, con cambio automatico e paddle al volante, ora costa 62.790 R$ (circa 13.879 euro) anziché 61.790 R$ (circa 13.658 euro), quindi ha subito un incremento di 1000 R$.

Lo stesso aumento è stato applicato anche alla Argo Trekking con le sue sospensioni rialzate e gli pneumatici a uso misto. Adesso, la vettura costa 59.990 R$ (circa 13.260 euro) anziché 58.990 R$ (circa 13.039 euro).

Il modello Precision 1.8 con trasmissione automatica costa 400 R$ in più, quindi ora parte da 63.590 R$ (circa 14.052 euro) invece di 63.990 R$ (circa 14.141 euro). Vi ricordiamo che la Fiat Argo dispone di un motore FireFly 1.0 a 3 cilindri e 6 valvole che sviluppa una potenza di 72/77 CV. Il modello 1.3 a 4 cilindri e 8 valvole offre 101/109 CV.

Entrambe le versioni propongono cambio manuale a 5 rapporti mentre la 1.3 dispone di una trasmissione automatica GSR-Comfort. Nelle varianti Precision e HGT, il propulsore E.torQ da 1.8 litri sviluppa 135/139 CV ed è abbinato solo a un cambio automatico a 6 marce.

Infine, il marchio automobilistico torinese ha venduto 49.380 esemplari da inizio anno fino ad agosto, posizionandosi al settimo posto davanti la rivale Volkswagen Polo nella classifica delle auto più vendute in Brasile. Ad agosto, in particolare, sono state immatricolate 6560 unità, ponendosi in nona posizione.

Qui sotto trovate i prezzi nello specifico della Fiat Argo 2020: