Fiat Panda Trussardi è ufficiale: subito disponibile con anticipo zero e rate da 189 Euro al mese

Fiat presenta oggi la nuova Fiat Panda Trussardi, nuova serie speciale della segmento A che, da tempo, è l’auto più venduta nel nostro Paese e che sta vivendo un 2019 da record. La nuova versione della Panda, sviluppata a partire dalla Cross, è frutto della prima operazione di co-branding che coinvolge Panda ed una casa di moda, Trussardi. Fiat definisce la nuova Fiat Panda Trussardi come la prima “luxury Panda”, una serie speciale che si rivolge al grande pubblico puntando a proporre lo stile “urban chic” di Trssardi.

Dal punto di vista tecnico, la nuova Fiat Panda Trussardi può essere ordinata con il motore 1.2 da 69 CV oppure con il più potente 0.9 TwinAir da 85 CV, disponibile sia con trazione anteriore che con trazione integrale. Tra le novità del nuovo allestimento c’è l’inedita livrea Caffè Italiano, disponibile sia in versione opaca (una prima assoluta per la gamma Panda) che in versione metallizzata. In alternativa, la gamma della nuova Fiat Panda Trussardi include anche le tinte Bianco Gelato, Nero Cinema e Grigio Maestro.

La dotazione presenta le finiture in nero lucido per le barre sul tetto e le calotte degli specchietti retrovisori oltre a degli esclusivi cerchi in lega da 15 pollici. Finiture esclusive anche per gli interni, con il lettering Trussardi che impreziosisce diversi elementi dell’abitacolo. Da notare anche la plancia in colore Caffè Italiano ed il logo Trussardi sul volante in pelle. La dotazione di serie include anche la radio Uconnect Mobile DAB con supporto per device mobili.

Nuova Fiat Panda Trussardi: sino a fine settembre con anticipo zero e rate da 189 Euro

La nuova Fiat Panda Trussardi è subito disponibile in offerta lancio grazie alla promozione Zero + Zero di settembre 2019 che permette di acquistare i modelli Fiat con anticipo zero e con un finanziamento a tasso zero disponibile in due opzioni. I clienti possono scegliere tra un finanziamento di 5 anni con la possibilità di scegliere se pagare la rata finale (eventualmente rifinanziandola) oppure restituire la vettura oppure con finanziamento a 6 anni.

La nuova Fiat Panda Trussardi è disponibile sino a fine settembre con anticipo zero e rate mensili da 189 Euro. Da segnalare che nei fine settimana del 21-22 e 28-29 settembre sono in programma dei Porte Aperte in tutte le concessionarie Fiat che permetteranno ai clienti di scoprire la nuova promozione “Zero+Zero” e le novità del mese di settembre come la nuova Fiat 500X Sport presentata la scorsa settimana oltre, naturalmente, alla nuova versione della Panda.

Fiat Panda Trussardi: immagini e video