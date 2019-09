Fiat Centoventi presente al Milano Street Show 2019

La seconda edizione del Milano Street Show, che si è tenuta ieri – domenica 15 settembre – lungo il Corso Buenos Aires dalle ore 09:00, ha visto la partecipazione anche di Fiat Chrysler Automobiles (FCA).

Fra i modelli in esposizione c’era anche il concept Fiat Centoventi, presentato in anteprima al Salone di Ginevra di quest’anno come una vettura completamente modulare e totalmente elettrica. L’auto è stata realizzata per festeggiare i 120 anni di attività della casa automobilistica torinese (da cui deriva proprio il nome).

Fiat Centoventi: il concept mostra il suo design futuristico in Corso Buenos Aires a Milano

Abbiamo di fronte una city car compatta dotata di una carrozzeria a due volumi e 5 porte. Le 4 laterali si aprono ad armadio e inoltre i 4 posti a sedere possono essere rimossi per far posto a un seggiolino.

Esternamente, il concept dispone di una griglia anteriore composta da 4 barre a LED verticali che ricordano la prese d’aria della prima generazione della Fiat Panda. Queste ultime segnalano lo stato di carica della batteria. Sul retro troviamo un pannello LED collocato tra le luci posteriori che può essere personalizzato con ad esempio un messaggio di testo particolare.

Come detto ad inizio articolo, la Fiat Centoventi è un’auto completamente elettrica. Troviamo, infatti, un propulsore elettrico montato anteriormente e abbinato a batterie agli ioni di litio. Lo storico marchio di Torino ha adottato un particolare design modulare che permette di aggiornare i pacchi batteria nel tempo senza troppe difficoltà.

La versione base propone fino a 100 km di autonomia. Tuttavia, i futuri proprietari potranno noleggiare fino a 3 batterie extra da inserire sotto il pavimento e una sotto i sedili anteriori. In questo modo, l’autonomia arriverà fino a 500 km.

Oltre alla Fiat Centoventi, FCA ha partecipato al Milano Street Show 2019 anche con l’Alfa Romeo Tonale, il Jeep Renegade ibrido plug-in, l’Abarth 595 esseesse, Fiat Professional, la Lancia Ypsilon Black & Noir e la Jeep Wrangler 1941 designed by Mopar.