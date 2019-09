Chrysler Pacifica Hybrid premiato come uno dei migliori veicoli elettrificati del 2019 da Autotrader

Chrysler Pacifica Hybrid Limited continua a elettrizzare l’industria automobilistica. Autotrader afferma che il veicolo elettrico ibrido plug-in – il primo e unico minivan elettrificato – è uno dei 12 migliori veicoli elettrici per il 2019. Questo nuovo riconoscimento consolida ulteriormente la sua posizione come il minivan più premiato dal 2016. I redattori di Autotrader hanno creato la lista dei 12 migliori veicoli elettrificati, per assistere i clienti che desiderano effettuare un acquisto di veicoli elettrici a batteria (BEV) e PHEV.

Chrysler Pacifica Hybrid è stata inserita da Autotrader in una classifica tra i 12 migliori veicoli elettrificati

I redattori hanno preso in considerazione una serie di criteri importanti, come l’autonomia massima, l’autonomia esclusivamente elettrica (per i PHEV), il prezzo, la guidabilità e il valore, per aiutare a determinare il loro elenco. Le auto sono state classificate in base ad una scala da 1 a 5, con 5 come punteggio più alto. Ogni veicolo incluso nella lista ha ottenuto un punteggio medio combinato di almeno 3,8 su un massimo di 5.

“Questa è la nostra prima lista annuale dei migliori veicoli elettrificati e prevediamo che le auto in questa lista cambieranno radicalmente nel corso degli anni”, ha dichiarato Brian Moody, direttore esecutivo di Autotrader. “Detto questo, Chrysler Pacifica è davvero in una lega a sé stante – semplicemente non ci sono altri minivan che offrono la flessibilità plug-in di Pacifica Hybrid. In città, Pacifica Hybrid può funzionare solo con l’elettricità, rendendo il veicolo sia rapido che silenzioso. Tuttavia, il propulsore ibrido fa in modo che il veicolo sia valido anche per i lunghi viaggi, fornendo nel contempo il comfort di un lussuoso minivan “.

Chrysler Pacifica Hybrid, classificata tra i primi cinque PHEV più venduti nel settore, è dotata di un sistema di frenata rigenerativa che reindirizza l’energia cinetica utilizzata per fermare i freni che viene utilizzata per caricare la batteria del veicolo. Pacifica Hybrid può essere ricaricata completamente tramite il caricabatterie di bordo da 6,6 kWh in appena due ore utilizzando un caricabatterie da 240 volt (Livello 2), disponibile presso i rivenditori Mopar.