FCA USA grande protagonista al Texas Auto Show 2019

FCA USA parteciperà al Texas Auto Show alla State Fair of Texas del 2019 questa settimana, a partire dal 27 settembre, con una varietà di display ed esperienze interattive con veicoli di Alfa Romeo, Chrysler, Dodge // SRT, FIAT, Jeep e Ram. Steve Yandura, Il direttore del Southwest Business Center FCA USA ha dichiarato in proposito: “Stiamo portando la nostra migliore gamma fino alla fiera di stato del Texas, Texas Auto Show. Ogni anno, lavoriamo per sviluppare il nostro successo alla Fiera e quest’anno i partecipanti al Motor Show apprezzeranno molto i nostri display e le nostre interazioni. Siamo particolarmente orgogliosi di portare i pickup più recenti della famiglia FCA, il nuovissimo Jeep Gladiator e il nuovissimo Ram Heavy Duty.”

FCA USA parteciperà al Texas Auto Show 2019

Sempre al Salone dell’auto del Texas tra i marchi di FCA USA sarà presente Alfa Romeo. La casa automobilistica del Biscione presenterà l’Alfa Romeo Stelvio e Giulia, molto apprezzata dai clienti texani. Il marchio Jeep invece presenterà il nuovo Jeep Wrangler EcoDiesel 2020, mentre il 26 settembre e presenterà il nuovissimo Jeep Gladiator 2020 insieme alla Jeep Wrangler Willys 2020. Il marchio FIAT metterà in mostra le molteplici personalità della sua gamma. Tra i modelli protagonisti della Fiera segnaliamo la presenza di Fiat 500X 2019 e di Fiat 124 Spider.