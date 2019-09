Fiat Chrysler premiata con il Best Employers 2019

Fiat Chrysler USA è stata nuovamente riconosciuta dal National Business Group on Health (NBGH), guadagnando un’altra medaglia d’oro per i suoi programmi completi che supportano un ambiente di lavoro sano e incoraggiano stili di vita sani sia per i dipendenti che per le loro famiglie. Questo è stato l’undicesimo anno consecutivo in cui l’azienda ha raggiunto questo importante punto di riferimento e il nono anno consecutivo che FCA USA è l’unica casa automobilistica a ottenere questo prestigioso riconoscimento.

Il premio riconosce i datori di lavoro che hanno abbracciato una cultura della salute e del benessere e stanno collaborando per migliorare la salute e la qualità della vita dei dipendenti e delle loro famiglie. La compagnia è stata tra 53 importanti datori di lavoro statunitensi a ricevere un premio il 17 settembre durante la conferenza annuale sulla strategia della forza lavoro della NBGH a San Diego. “Fornire un ambiente di lavoro sano e migliorare la salute e il benessere dei nostri dipendenti e delle loro famiglie è essenziale per il successo della nostra attività”, ha affermato Alisa Nagle, Responsabile delle risorse umane, Fiat Chrysler Nord America . “La promozione di una cultura della salute supporta la nostra cultura del lavoro ad alte prestazioni e consente a ciascun membro del team di perseguire le prestazioni migliori della categoria”.

FCA US si impegna a portare avanti “4URHLTH”, un programma benessere completo per dipendenti e famiglie progettato per promuovere pratiche di salute e benessere che migliorano la salute e la qualità della vita. Istituito nel 1985, il programma oggi offre una varietà di piani sanitari integrati con servizi preventivi e comprende portali sanitari, un programma EAP completo con consulenti in materia di benessere mentale in loco, servizi medici in loco, membri del personale dedicato al benessere, benessere finanziario, centri fitness e cliniche mediche al dettaglio in loco e farmacie in determinati siti.

La Società collabora inoltre con i fornitori di servizi di ristorazione presso strutture designate per garantire che siano disponibili, visibili e chiaramente etichettati opzioni alimentari per dipendenti e visitatori. “Ci congratuliamo con Fiat Chrysler per essere parte di un gruppo elitario di aziende che stanno facendo la differenza per migliorare la salute e il benessere generale dei propri dipendenti e famiglie”, ha dichiarato Brian Marcott, Presidente e CEO del National Business Group on Health. “ FCA USA e il suo team di leadership devono essere elogiati per il loro impegno nella promozione di ambienti di lavoro sani e per la loro innovazione nello sviluppo di programmi eccezionali per i dipendenti che incoraggiano la buona salute e il benessere”.