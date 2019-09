Jeep Camp a Pyeongchang ha offerto una vera esperienza off road ai suoi clienti

Fiat Chrysler Automobiles Korea, importatore locale e distributore dei marchi automobilistici del gruppo italo americano in Corea, ha organizzato un evento di due giorni a Pyeongchang, nella provincia di Gangwon, offrendo un’esperienza fuoristrada unica con la sua firma Jeep. Tenutosi dal 7 all’8 settembre presso la famosa località sciistica di Phoenix Pyeongchang, Jeep Camp ha incarnato lo spirito avventuroso del marchio americano, ha affermato la società.

Questo è stato il 14 ° anno consecutivo in cui Fiat Chrysler ha tenuto un Jeep Camp in Corea del Sud e ha invitato 300 squadre con 1.000 partecipanti. L’evento iniziale nel 2004 è stato il primo del suo genere nel Nord-est asiatico e il numero di partecipanti è cresciuto ogni anno, riflettendo una forte affinità per il marchio qui. Gli appassionati di Jeep hanno avuto l’opportunità di testare le prestazioni off road dei veicoli su 15 percorsi appositamente progettati sulle piste da sci. I fan si sono messi al volante di diversi modelli della famiglia Jeep, tra cui l’ultimo, Jeep Wrangler Rubicon, famoso per le sue capacità nell’attraversarmento dei corsi d’acqua.

L’evento ha anche offerto attività familiari legate allo stile di vita di Jeep. Il comico Yoon Jeong-soo, il cantante Kim Youn-woo e la band K-pop Koyote hanno preso parte a Jeep Camp allietando la giornata dei presenti. L’evento annuale fa parte della strategia di marketing di Fiat Chrysler Automobiles Korea, che mira ad accrescere la consapevolezza del marchio in quanto il produttore automobilistico sta osservando la crescente domanda del mercato per i suv. La società ha introdotto una serie di veicoli Jeep nella prima metà dell’anno per evidenziare la forza del marchio e del suo patrimonio.