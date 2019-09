Jeep Gladiator: un prototipo con motore V8 si mostra in foto

Nelle ultime ore sono state pubblicate in rete alcune foto spia appartenenti a un presunto prototipo semi camuffato del Jeep Gladiator. Queste mostrano la presenza di un camuffamento in plastica nera presente sulla parte anteriore, sul cofano motore e su altre zone della carrozzeria.

Inoltre, notiamo la presenza di un rigonfiamento sul cofano. Molto probabilmente, potremmo trovarci davanti la presunta versione con motore V8. I fotografi hanno affermato che i recenti prototipi mimetizzati del Gladiator disponevano di un motore diesel.

Jeep Gladiator: la casa americana starebbe testando una versione con motore V8

Tuttavia, questo mulo di prova aveva un adesivo che indicava l’inserimento della benzina per poterlo alimentare. Un altro elemento degno di nota è l’esclusivo pacchetto di cerchi e pneumatici mai visto prima su un Jeep Gladiator. Il sistema di scarico posteriore resta invariato rispetto all’attuale modello ma, nonostante ciò, l’ipotesi della presenza di questo propulsore sotto il cofano rimane valida.

Il lancio di un modello con powertrain V8 sarebbe indirizzato a tutti coloro che cercano più potenza in un pick-up. Tutte le caratteristiche migliorerebbero, dal design, alla potenza e alla capacità di traino. FCA non ha di certo carenze in merito ai V8 e inoltre abbiamo visto recentemente diverse Wrangler equipaggiate da un propulsore del genere.

Bisogna considerare, poi, che nessun pick-up di medie dimensioni offre attualmente un’opzione simile. In alternativa a questa ipotesi, la casa automobilistica americana starebbe solo provando un nuovo design per il cofano motore e nient’altro.

Vi ricordiamo che attualmente il veicolo del marchio automobilistico di Fiat Chrysler Automobiles viene proposto con il motore Pentastar V6 da 3.6 litri con potenza di 280 CV, abbinato a una trasmissione automatica a 8 rapporti oppure manuale a 6 velocità. Verso la metà del prossimo anno, dovrebbe arrivare anche l’opzione EcoDiesel turbo V6 da 3 litri.