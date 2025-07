ASI Circuito Tricolore: défilé di auto storiche al Concorso d’Eleganza di San Pellegrino Terme

È iniziato ieri ed andrà avanti fino a domani, domenica 13 luglio, il Concorso d’Eleganza di San Pellegrino Terme. L’evento, riservato alle auto storiche, sta andando in scena nella splendida località della Val Brembana, in provincia di Bergamo. Qui, con lo sfondo delle Prealpi Orobie, è in svolgimento il prezioso défilé a quattro ruote, inserito nel calendario dell’ASI Circuito Tricolore 2025.

Appuntamento di punta del Club Orobico Auto Moto d’Epoca, il rendez-vous lombardo è una raffinata celebrazione del motorismo d’annata. Le atmosfere magiche di San Pellegrino Terme sono quelle giuste per incorniciare le splendide auto storiche protagoniste del Concorso d’Eleganza, diventato immancabile per gli amanti dei veicoli classici. Il fatto che sia stato selezionato da ASI fra i 15 eventi più rappresentativi della cultura italiana dei motori è una riprova del suo valore.

Ricordiamo che il Circuito Tricolore è promosso dall’Automotoclub Storico Italiano, con il sostegno di importanti enti istituzionali. L’intento è quello di valorizzare l’identità dei territori attraverso la lente della passione motoristica. In questo ambito, San Pellegrino Terme si conferma al vertice, con i suoi palazzi Liberty, i viali alberati e l’eleganza intramontabile del Grand Hotel: la cornice ideale per una rassegna che fonde arte, ingegneria e storia.

Foto ASI Automotoclub Storico Italiano

Nell’arco delle tre giornate sono previsti tour panoramici, sfilate, esposizioni ed eventi collaterali, che sapranno emozionare appassionati, curiosi e turisti. In data odierna, il Concorso d’Eleganza della Val Brembana farà tappa, per la prima volta, a Villa Pesenti Agliardi Sombreno, elegante dimora neoclassica di Paladina, immersa nel verde. Qui, dalle ore 9.00, gli oltre cento veicoli protagonisti – tra auto storiche nate fino agli anni Settanta e moto costruite prima della Seconda Guerra Mondiale – saranno valutati da una giuria di esperti in un contesto esclusivo, sospeso tra natura e memoria storica.

Ad arricchire ulteriormente la giornata ci penserà l’immancabile “Fuoriconcorso“, con la passerella delle vetture dei soci e degli amici del club, per una festa di passione motoristica aperta a tutti. Sarà un meeting molto partecipato, che aggiungerà note di piacevolezza alla manifestazione, affiancandosi in modo delicato al rendez-vous principale.

Domani sarà il turno del gran finale. A fare da cornice alla fase clou ci penserà il maestoso Grand Hotel di San Pellegrino Terme, dove si ritroveranno le auto storiche selezionate, per l’esposizione conclusiva e la cerimonia di premiazione. Focus tematici nell’edizione 2025 del Concorso d’Eleganza di San Pellegrino Terme saranno riservati ai 90 anni della casa automobilistica Jaguar, ai 70 anni della leggendaria Citroën DS, vera icona del design europeo, e ai modelli stradali derivati dalle più celebri vetture da rally. Si profila un ricco godimento emotivo per i partecipanti e per gli ospiti, nel segno della passione per le quattro ruote, in particolare per le auto storiche.

Fonte | ASI