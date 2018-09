Alfa Romeo, Fiat, Ferrari, Maserati, Jeep, FCA: le migliori notizie della settimana (10-16 settembre)

Bentrovati con un nuovo appuntamento con la nostra rubrica domenicale dedicata alle migliori news della settimana relative al mondo Alfa Romeo ed ai vari marchi del gruppo FCA pubblicate in questi giorni, da lunedì 10 a oggi domenica 16 settembre, su ClubAlfa.it.

In questa settimana si sono registrate un gran numero di news. In particolare, per quanto riguarda Alfa Romeo, si segnala l’arrivo sul mercato delle serie speciali B-Tech di Giulia e Stelvio a cui si affiancherà, entro fine mese, la Giulietta.

Da segnalare anche l’annuncio ufficiale in merito allo scambio di piloti tra Ferrari ed Alfa Romeo Sauber con Raikkonen che lascia Maranello venendo sostituito dal giovane Leclerc. In questi giorni c’è stato anche il debutto dell’interessantissima Jeep Cherokee restyling, subito protagonista di un’ottima offerta lancio,

Alfa Romeo

Protagoniste della settimana di casa Alfa Romeo sono le nuove serie speciali B-Tech di Giulia, Stelvio e Giulietta. Come confermano diverse fonti, le nuove serie speciali B-Tech non saranno un’esclusiva per l’Italia ma arriveranno anche in altri mercati europei andando a rinnovare la gamma della casa italiana.

Intanto, sul canale Youtube ufficiale, Alfa Romeo ha diffuso il primo video dedicato alle nuove Giulia e Stelvio B-Tech. Da notare, inoltre, che, grazie alle informazioni rivelate dal configuratore del sito, sappiamo che Giulia B-Tech arriverà sul mercato in quattro versioni e con prezzi a partire da 45.450 Euro

Tra le news della settimana dedicate ad Alfa Romeo segnaliamo un dettagliato articolo in cui vengono illustrate le attuali proposte per il noleggio a lungo termine di Stelvio, Giulia e Giulietta, una soluzione alternativa e sempre più apprezzata dai clienti per chi è interessato ad una nuova Alfa.

Intanto, per tutto il mese di settembre, Alfa Romeo propone un’interessante promozione sulla Giulietta disponibile con il diesel al prezzo del benzina e con gli optional in omaggio per tutte le vetture in pronta consegna. Per chi sceglie il finanziamento come modalità d’acquisto c’è anche l’anticipo zero.

Da segnalare, inoltre, che tra poche settimane Alfa Romeo sarà protagonista anche nel mondo dei videogiochi. La casa italiana, infatti, sarà presente nel nuovo titolo Forza Horizon 4 con diversi modelli, sia del presente che del passato.

In questi giorni è stata annunciata una nuova mostra al Museo Alfa Romeo di Arese. L’evento in questione si chiama Cofani Aperti 2018 e punta a mettere allo scoperto le componenti interne con cui sono state realizzate alcune delle auto che hanno scritto la storia del marchio Alfa Romeo. Segnaliamo, inoltre, l’annuncio dell’apertura della nuova mostra Legnano racconta l’Alfa Romeo che si svolgerà la prossima settimana nel comune lombardo.

Per quanto riguarda il capitolo Formula 1, invece, si segnala l’annuncio ufficiale in merito all’arrivo di Kimi Raikkonen in Alfa Romeo Sauber a partire dalla prossima stagione. Ecco il commento di Peter Sauber su quest’annuncio. Insieme a Raikkonen potrebbe arrivare in Alfa Romeo Sauber anche l’italiano Antonio Giovinazzi. Intanto il Team Principal Vasseur si è detto molto soddisfatto dell’acquisizione di Raikkonen.

Fiat

Continua la campagna promozionale per il lancio della Nuova Fiat 500X. Il cortometraggio realizzato per il debutto del nuovo crossover ha raggiunto visualizzazioni record su YouTube. Tutti i dettagli nel nostro articolo.

Intanto, per permettere a tutti i potenziali clienti di scoprire le novità della Nuova Fiat 500X, il marchio italiano ha annunciato aperture domenicali straordinarie per le varie concessionarie italiane.

Il Brasile rappresenta uno dei mercati più importanti, a livello internazionale per Fiat, nonostante ciò in questi ultimi anni la Fiat Uno, uno dei modelli di punta del brand in Sud America, ha registrato un vero e proprio crollo delle vendite legato a diversi fattori. Intanto, la Fiat Cronos per il mercato brasiliano registra un incremento del prezzo.

Ferrari

In questa settimana, Ferrari ha annunciato un importante cambiamento in vista della prossima stagione di Formula 1. Una delle monoposto di Maranello sarà guidata da Charles Leclerc mentre Kimi Raikkonen passerà al team Alfa Romeo Sauber.

Vettel, confermato per la prossima stagione alla guida della Ferrari, si è detto triste per l’addio di Raikkonen. Il pilota finlandese, campione del mondo con Ferrari nel 2007, ha chiarito, nel corso di una conferenza stampa, che lasciare la Ferrari non è stata una sua idea.

Lanciata nel 2013, LaFerrari è uno dei modelli da collezione più richiesti dell’intero mondo delle supercar. Ecco 5 segreti che in pochi conoscono sul progetto. Da notare, inoltre, che un esemplare della hypercar di Maranello con appena 153 chilometri viene messo in vendita online. Da notare che Ferrari è stata protagonista a Pebble Beach con una sfilata delle convertibili più belle di sempre realizzate dalla casa di Maranello.

Chiudiamo il capitolo Ferrari con un video spia che ci mostra un primo prototipo della futura Ferrari ibrida che arriverà sul mercato, molto probabilmente, nel corso della prima parte del 2019 utilizzando come base di partenza la 488.

Maserati

Da segnalare, per quanto riguarda il brand del Tridente, che in questi giorni Maserati ha annunciato una partnership ufficiale con il Cannes Yachting Fastival, un evento che, di certo, rispecchia il carattere esclusivo del marchio italiano.

Jeep

In questi giorni, Jeep ha annunciato l’arrivo ufficiale in Italia della nuova Jeep Cherokee. Il nuovo SUV della casa americana, fresco di restyling di metà carriera, è disponibile da subito con una promozione lancio che prevede un prezzo di partenza di 36.200 Euro.

Da notare, inoltre, che Mopar ha realizzato oltre 90 accessori esclusivi per la nuova Cherokee che permetteranno a tutti i clienti di personalizzare al massimo il SUV arricchendone la già completa dotazione di serie.

Intanto, una nuova foto spia apparsa online in queste ore, conferma l’imminente debutto della nuova Jeep Compass Limited Plus, un nuovo allestimento che andrà ad arricchire la gamma del SUV compatto della casa americana.

FCA

Tra le news della settimana per il gruppo FCA si segnala anche un interessante report sulle vendite in Brasile ad agosto che conferma l’ottimo stato di salute del gruppo che mantiene la leadership del mercato grazie a risultati di vendita più che soddisfacenti. Per quanto riguarda il Sud America, si registrano ottime notizie anche dalla Colombia dove le vendite hanno registrato una forte crescita.

Da notare che la crisi economica in Argentina sta causando diversi problemi ad FCA ed, in particolare, ad uno degli stabilimenti brasiliani del gruppo italo-americano che dipende, in parte, proprio dal mercato argentino.

In tema di dati di vendita, FCA annuncia di aver obiettivi molto ambiziosi per il mercato messicano, un’area, con caratteristiche decisamente differenti ai più ricchi Stati Uniti, molto importante per la crescita futura del gruppo in Nord America.

Il gruppo FCA sarà tra i protagonisti del nuovo videogame Forza Horizon 4 con diversi modelli disponibili per tutti gli utenti che acquisteranno il titolo. Ecco l’elenco completo delle auto presenti nel gioco per i vari marchi di FCA.

Automobili Amos ha annunciato in questi giorni che i 20 esemplari della Lancia Delta Futurista, la rielaborazione moderna della storica Delta, sono stati tutti venduti confermando l’enorme interesse da parte degli appassionati per il progetto.

In questi giorni, FCA ha lanciato l’offerta Choose Your Best dedicata ad aziende e liberi professionisti che avranno tempo sino al prossimo 31 ottobre per sfruttare i vantaggi messi a disposizione dal gruppo.

Nel frattempo, negli USA, è partita l’indagine della US International Trade Commision in merito al caso Mahindra Roxor, un modello al centro delle polemiche in questi mesi in quanto, secondo FCA, prenderebbe un po’ troppo ispirazione da un modello Jeep.

Intanto la società newyorchese Tiger Global, già azionista di FCA, ha effettuato un investimento di quasi 900 milioni di dollari andando a raddoppiare la sua partecipazione nel gruppo. Nel frattempo, il gruppo FCA continua a portare avanti le trattative per la cessione di Magneti Marelli che viene valutata 6 miliardi di Euro.

Da notare, inoltre, che le voci sulla cessione di Magneti Marelli fanno bene al titolo di FCA mentre, a distanza di poche ore, gli analisti di Exane migliorano il rating del gruppo che, negli ultimi mesi, dopo la presentazione del piano industriale e la morte di Sergio Marchionne ha attraversato un periodo abbastanza difficile.

In questa settimana, si è svolto anche il primo incontro tra il nuovo amministratore delegato Mike Manley, accompagnato dal presidente di FCA Elkann, con i rappresentati delle istituzioni italiane come il Presidente della Repubblica Mattarella, il premier Conte ed il ministro Di Maio.

Chiudiamo il riepilogo delle news di FCA con la commemorazione di Sergio Marchionne avvenuta a Torino che ha radunato oltre 2 mila persone che hanno raggiunto il Duomo per ricordare l’amministratore delegato del gruppo FCA scomparso più di un mese fa.

Con quest'ultima news sulla commemorazione di Marchionne termina la nostra rubrica settimanale.