Alfa Romeo: nei prossimi mesi ci aspettiamo un piano dettagliato

Alfa Romeo vive un 2026 di transizione. Con i rinvii ufficiali delle nuove Stelvio e Giulia al 2028 non sono previsti debutti importanti. Al massimo si parla di qualche edizione speciale delle attuali vetture e forse verso fine anno potrebbe essere mostrata qualche immagine della seconda supercar in edizione limitatissima del programma Bottega Fuoriserie. Diciamo forse in quanto al momento non vi sono notizie ufficiali in proposito. Ma questo anno sarà importante in quanto è assai probabile che nei prossimi mesi saranno svelati nel dettaglio i futuri programmi del brand.

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Alfa Romeo: il marchio è in crescita ma il trend positivo va rafforzato con un programma ben strutturato

Ci aspettiamo che dopo il 21 maggio, giorno in cui Antonio Filosa svelerà il nuovo piano strategico di Stellantis, il CEO Santo Ficili possa finalmente annunciare un piano con tutti i dettagli per i prossimi anni. Per capire quando effettivamente debutteranno le nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio, al momento rinviate al 2028 ma senza date precise. Poi si spera vengano anche annunciati quanti e quali altri modelli arricchiranno la gamma del biscione in futuro. Si spera in particolare sia fatta luce su alcune voci che circolano da tempo sull’erede di Tonale e su un nuovo crossover compatto che si andrebbe a collocare tra Junior e Tonale nella gamma del biscione.

Ricordiamo che nel 2025, Alfa Romeo ha registrato una forte crescita globale, superando le 73.000 unità vendute, con un incremento superiore al 20% rispetto all’anno precedente. Il risultato è sostenuto in gran parte dal successo del nuovo modello Junior, che ha catalizzato una gran parte degli ordini, e dal consolidamento di Tonale, posizionando il marchio in crescita nel segmento premium. Il primo trimestre del 2026 ha evidenziato come la situazione del biscione sia in ulteriore miglioramento. Si tratta insomma di dati che fanno ben sperare ma che per essere ulteriormente alimentati dovranno essere supportati da un piano preciso che possa effettivamente donare nuova linfa al brand che come sappiamo aspira a diventare il brand premium globale di Stellantis per eccellenza.

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Il vero nodo, però, non è soltanto la crescita numerica. Alfa Romeo può anche aumentare le vendite grazie a Junior e Tonale, ma resta da capire se questa espansione sia davvero coerente con il DNA storico del marchio. Un conto è crescere nei volumi, un altro è farlo rafforzando identità, riconoscibilità e capacità di presidiare in modo credibile il segmento premium.

Alfa non può limitarsi a inseguire quote di mercato con modelli più accessibili o maggiormente orientati alle esigenze commerciali del momento: deve anche preservare quegli elementi che ne hanno costruito il prestigio, come sportività, design distintivo, piacere di guida e forte personalità tecnica. La questione strategica, quindi, è se Junior e Tonale rappresentino soltanto un buon risultato commerciale oppure il primo passo di un progetto più ampio, capace di consolidare marginalità e reputazione. È su questo equilibrio tra numeri e posizionamento che si giocherà davvero il futuro del marchio.