Fiat Panda, nuova offerta ad aprile 2026: si parte da un prezzo di 9.950 euro

Fiat Panda continua ad essere la vettura più venduta in Italia precedendo altri due modelli di Stellantis: Jeep Avenger e Fiat Grande Panda, che come vi raccontiamo in un altro nostro articolo finalmente ha ingranato. A proposito di questa vettura, oggi vi segnaliamo che anche nel mese di aprile appena iniziato Fiat ha deciso di lanciare un’offerta per chi vuole acquistare la sua utilitaria. La Pandina infatti viene proposta al prezzo promozionale di 9.950 euro per tutto il mese di aprile 2026.

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Anche ad aprile prezzo sotto i 10 mila euro per Fiat Panda

Questa promozione per acquistare Fiat Panda è destinata a chi ha un’auto da rottamare e intende avvalersi del finanziamento di Stellantis Financial Services. La promo riguarda la versione dotata di motore 1.0 65 CV Hybrid in allestimento Pop. Sul sito ufficiale di Fiat viene fatto anche un esempio di questo finanziamento. In concreto, l’esempio pubblicato prevede un anticipo di 1.335 euro, 35 rate mensili da 99 euro e una maxi rata finale da 8.431,5 euro, corrispondente al valore futuro garantito. Si tratta di uno sconto importante se si pensa che il prezzo di listino di questa versione di Panda è pari a 15.590 euro. Quindi anche considerati gli interessi di certo c’è molta convenienza.

Questa ovviamente non è l’unica offerta prevista per acquistare questo modello ad aprile. Fiat Panda è disponibile anche con un’altra promozione visibile direttamente sul configuratore ufficiale. In questo caso la versione Pop viene proposta a 14.700 euro, con uno sconto di 1.250 euro e senza necessità di rottamazione. Si sale poi alla Panda Icon, versione intermedia della gamma, offerta a 15.549,99 euro rispetto a un listino di 16.799,99 euro. Infine c’è la Panda Cross, la più ricca e accessoriata, acquistabile a 17.800 euro invece dei 19.050 euro previsti normalmente.

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Parliamo quindi di tre offerte interessanti, ma è chiaro che quella da 9.950 euro resta la più forte dal punto di vista comunicativo e commerciale. Anche andando oltre il prezzo d’impatto, la sostanza non cambia molto: Fiat Panda continua a essere una delle pochissime auto nuove acquistabili a una cifra ancora accessibile per il grande pubblico. Ed è proprio per questo che, anche ad aprile 2026, resta una delle soluzioni più convenienti sul mercato per chi vuole entrare in concessionaria e uscire con un’auto nuova senza affrontare cifre proibitive. Questo ovviamente in attesa dell’arrivo della futura generazione che come vi abbiamo scritto di recente potrebbe arrivare tra fine 2027 e prima metà del 2028.