Ferrari 296 GTB Assetto Fiorano: un missile sull’Autobahn | Video

La Ferrari 296 GTB ha già qualche anno di vita sulle spalle, ma è perfettamente attuale. Siamo al cospetto di una delle auto sportive più entusiasmanti in termini di piacere di guida. Al volante gratifica così tanto da non temere il confronto con mezzi di livello più alto. Difficile pensare a qualcosa di meglio per la sua erede, sempre più vicina all’orizzonte.

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Con l’Assetto Fiorano la sua efficacia, su strada e in pista, si esalta ulteriormente. Dispone di questo pacchetto l’esemplare protagonista del video odierno, pubblicato sul canale YouTube di AutoTopNL. Questa società si occupa di riprese e test drive di auto fortemente emotive. In linea con le altre vetture già passate al setaccio, anche per la Ferrari 296 GTB Assetto Fiorano è stata scelta un’Autobahn tedesca come terreno di espressione, in alcuni tratti privi di limiti di velocità.

Le riprese sono state eseguite con un professionista al volante, capace di gestire l’inclinazione alle performance con il buonsenso necessario per operare in condizioni di adeguata sicurezza. Imprese del genere non vanno imitate: meglio lasciarle agli specialisti, che sanno come muoversi con le doverose cautele. Basta guardarle in video per percepirne l’intensità emotiva, senza correre rischi. Scorrendo i fotogrammi si resta favorevolmente stupiti dalla finezza del comportamento della Ferrari 296 GTB Assetto Fiorano, come dalla sua capacità di prendere il ritmo in modo immediato e fulmineo. Le cifre lette sul tachimetro volano in alto come se si fosse in un videogame da corsa, senza accusare tentennamenti.

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Straordinaria la grinta fin oltre i 300 km/h, che vengono raggiunti con una rapidità disarmante e senza particolari sforzi al volante. La “rossa” mantiene in modo incredibile la linea di azione. Si vede che le performance più estreme sono il suo regno, ma questo non legittima comportamenti sopra le righe. La prudenza non è mai troppa, anche al volante di un “mostro” del genere. Doveroso rispettare sempre i limiti: non solo quelli del codice della strada ma anche quelli derivanti dal senso di responsabilità, per salvaguardare la propria vita e soprattutto quella degli altri. Per divertirsi con un’auto del genere non è necessario fare gli eroi. Chi vuole ardire, può tentare la carta della pista.

Screen shot da video YouTube AutoTopNL

Giusto a questo punto fare una breve disamina dell’auto protagonista del video. La Ferrari 296 GTB porta la firma stilistica di Flavio Manzoni, che ha saputo coniugare con grazia le note della sportività e dell’eleganza. Nei lineamenti del modello si respirano le atmosfere della 250 Le Mans, in un quadro orientato alla modernità. La connessione con l’anziana progenitrice si coglie soprattutto nella parte posteriore, ma è un tributo che aleggia nell’aria, percepito dagli appassionato romantici, senza alchimie sovrapponibili, perché l’omaggio sboccia con giochi grafici completamente diversi.

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Qui non si è al cospetto di un remake, ma di un prodotto con una specifica identità. Possiamo parlare di una grande interpretazione contemporanea di un linguaggio di design classico. Nata per rimpiazzare la F8 Tributo, la Ferrari 296 GTB segue strade propulsive diverse rispetto ad essa. Qui non c’è un V8 biturbo ad animare le danze, ma un powertrain ibrido il cui epicentro è rappresentato da un V6 biturbo da 3 litri di cilindrata, che di suo mette sul piatto 663 cavalli a 8.000 giri al minuto. A questi vanno aggiunti i 167 cavalli espressi dal motore elettrico, per una potenza combinata di 830 cavalli.

Questa energia giunge al suolo con una colonna sonora entusiasmante, addirittura migliore di quella del precedente V8. Le note evocano quelle di un 12 cilindri di Maranello ed è il miglior complimento che si possa fare. Ovvio che le prestazioni siano da best in class, con uno scatto da 0 a 100 km/h in 2.9 secondi, da 0 a 200 km/h in 7.3 secondi e una punta velocistica di 330 km/h. Di assoluta finezza l’handling, che lascia ancora oggi a bocca aperta, nonostante l’auto sia stata lanciata nel 2021. Le cose vanno ancora meglio con l’Assetto Fiorano, scelto per l’esemplare protagonista del video sull’Autobahn tedesca. Buona visione!