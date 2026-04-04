Fiat Koala: prezzo basso e motore Firefly invece del PureTech

Fiat Koala sarà uno dei futuri modelli della casa torinese. Questo almeno abbiamo desunto ieri dall’articolo del Corriere della Sera che ha scoperto il deposito del nome presso l’ufficio brevetti da parte di FCA Marketing. Al momento non è chiaro di quale modello si possa trattare, anche se si vocifera che sarà prodotto in Marocco e apparterrà sempre alla famiglia Panda. Qualcuno immagina si possa trattare di un modello compatto e dal prezzo ancora più conveniente.

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Altri ipotizzano il nome possa essere usato per uno dei due SUV di segmento C. Altri ancora credono che possa essere il nome della futura Pandina ma in questo caso la voce della produzione in Marocco verrebbe smentita. Infatti è certo che la nuova Pandina sarà prodotta a Pomigliano come confermato in più occasioni dai dirigenti di Stellantis.

Prezzo basso e motore Firefly la ricetta giusta per rendere la futura Fiat Koala una vettura davvero popolare

Il nome Fiat Koala a noi personalmente suggerisce una vettura compatta, anche più compatta della Pandina. Potrebbe essere la famosa E-Car di cui si parla da tempo, una sorta di kei car giapponese ma in salsa europea. Ovviamente la nostra è una mera supposizione dato che per il momento Fiat non si esprime in proposito. Ipotizziamo però che dopo il 21 maggio avremo le idee più chiare. In quella data Filosa svelerà il nuovo piano strategico di Stellantis. Ci sono dunque buone probabilità che a quel punto ogni singolo brand svelerà con più precisione i futuri piani e quindi anche Fiat potrebbe anticipare qualcosa in più dei suoi futuri modelli.

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Per il momento dunque si rimane nel campo delle supposizioni. Quello che in molti sperano è che Fiat Koala possa avere un prezzo competitivo sul mercato e soprattutto che per la sua gamma Fiat scelga di puntare sul motore Firefly piuttosto che sul PureTech. Del resto il primo ha dimostrato di essere notevolmente più affidabile del secondo e dunque a nostro avviso non solo Fiat ma Stellantis in generale farebbe bene a puntare di più su questo. Noi stessi abbiamo provato la differenza tra un’auto con Puretech e un’auto con Firefly e obbiettivamente l’esperienza è stata migliore con il primo a 360 gradi.

Ricordiamo che Fiat attraverso il suo CEO Olivier Francois ha ribadito in diverse occasioni di voler rilanciare le sue ambizioni in Europa dove negli ultimi anni si è registrato un calo. L’obiettivo sarà quello di proporre una gamma di auto dai prezzi ancora più accessibili soprattutto per le versioni entry level e dunque una nuova Fiat Koala dal prezzo basso potrebbe avere molto senso da questa prospettiva.