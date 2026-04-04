Pomigliano, prende quota l’ipotesi di tre novità dal 2028: Fiat, Citroën e Leapmotor

Nelle scorse ore sul forum Autopareri un utente, che a quanto pare in passato ha dimostrato di essere molto informato su Stellantis, ha lanciato alcune indiscrezioni molto interessanti relative al futuro dello stabilimento di PomiglianoPomigliano. Secondo quanto lasciato intendere, dal 2028 la fabbrica ospiterà la produzione di tre auto di Fiat, Citroën e Leapmotor. Sulla prima non vi sono dubbi: si tratterà della nuova Fiat Pandina che come vi abbiamo scritto negli ultimi giorni sarà svelata tra fine 2027 e inizio 2028. Dunque le nostre fonti combaciano perfettamente con questa indiscrezione proveniente dal Forum di Autopareri.

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Inizia a delinearsi il futuro di Pomigliano con la nuova Fiat Pandina, la Citroen C1 e una nuova Leapmotor

Per quanto riguarda le altre due, la vettura di Citroën dovrebbe essere la famosa nuova Citroen C1 di cui si parla già da un bel po’ di tempo, che come vi abbiamo scritto di recente sarà gemella della futura Pandina. In pratica avranno stesse dimensioni, stessa piattaforma e stessa gamma di motori. Per quanto riguarda il terzo modello, la fonte è stata meno chiara ma da quello che è stato scritto e risposto agli altri utenti desumiamo che si possa trattare di un veicolo targato Leapmotor. La cosa potrebbe avere perfettamente senso.

Infatti da qualche settimana gira voce che la nuova Fiat Pandina così come la Citroen C1 del futuro potrebbero nascere proprio su piattaforma Leapmotor. Unendo tutti i puntini questo ci fa pensare che la casa cinese oltre a mettere a disposizione la propria tecnologia finirà per realizzare un proprio modello in Italia in collaborazione con Stellantis.

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L’utilizzo della piattaforma di Leapmotor potrebbe rappresentare una soluzione che permetterebbe di ridurre i costi e accelerare i tempi di sviluppo. La parte tecnica sarebbe quindi affidata ai cinesi, mentre il design resterebbe nelle mani dei Centri Stile Fiat e Citroën, così da preservare identità e gusto europeo. Secondo le indiscrezioni, le vetture sarebbero già state mostrate ai vertici alla fine del 2025 e sarebbero ora in fase di industrializzazione. I nuovi modelli, se la notizia fosse confermata, sarebbero una vera manna per Pomigliano a cui garantirebbero continuità produttiva e occupazione. Del resto parliamo di tre city car economiche che sicuramente sul mercato venderanno moltissimo. Dunque in questa maniera la piena occupazione sarebbe garantita.

Con la produzione dell’attuale Pandina destinata a proseguire ancora per qualche anno, lo stabilimento campano avrebbe così la possibilità di garantirsi continuità industriale anche nella fase successiva, mantenendo un ruolo centrale nelle strategie produttive di Stellantis in Italia. L’eventuale arrivo di una Fiat, di una Citroën e perfino di una Leapmotor segnerebbe inoltre un passaggio simbolico molto forte, perché porterebbe a Pomigliano un progetto internazionale destinato ad avere un peso notevole nel segmento delle auto compatte ed elettrificate.