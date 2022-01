Alfa Romeo Giulia e Stelvio MY 2022, Tonale: le news della settimana

Bentornati su ClubAlfa.it per un nuovo appuntamento con le migliori news della settimana che si avvia alla conclusione. In questi ultimi sette giorni, da lunedì 17 gennaio ad oggi domenica 23 gennaio abbiamo registrato diverse news davvero interessanti che potete trovare nella selezione che proponiamo qui di seguito come ogni fine settimana.

Per quanto riguarda Alfa Romeo, in particolare, si registra il debutto in Italia delle Alfa Romeo Giulia e Stelvio MY 2022. Gli aggiornamenti dei due modelli di segmento D della casa italiana sono ordinabili con poche ma interessanti novità e con una dotazione arricchita che va ad offrire ulteriori vantaggi ai clienti.

Nel frattempo, si avvicina il debutto dell’Alfa Romeo Tonale. Il nuovo C-SUV è sempre più vicino al debutto e si mostra in questi giorni in nuove foto spia ed in un nuovo video spia che ci anticipano alcuni dettagli del nuovo progetto che, ricordiamo, sarà pronto in via ufficiale nel corso dei prossimi mesi.

Da notare, intanto, nuovi rumors sul possibile ritardo ulteriore del Maserati Grecale. La produzione del D-SUV del Tridente potrebbe non partire prima del secondo trimestre dell’anno. Ad oggi, infatti, appare quasi impossibile una partenza della produzione entro la fine del mese di marzo prossimo, come precedentemente preventivato.

In casa Ferrari, invece, si registrano nuovi tuning per alcuni modelli recenti di Maranello ed è stata annunciata la data di presentazione della nuova monoposto che correrà nel campionato di Formula 1 2022 oramai sempre più vicino alla partenza. Da notare, in tema di Formula 1, che Alfa Romeo ha annunciato un cambio di nome per la sua scuderia.

Fiat, in attesa di scoprire quelli che saranno i nuovi modelli del futuro, registra un 2021 molto positivo conquistando la leadership in quattro mercati chiave a livello internazionale. Questa settimana, inoltre, Jeep ha presentato le versioni e-Hybrid della Compass e della Renegade, già ordinabile nelle concessionarie.

Stellantis, intanto, si avvicina all’annuncio del nuovo piano industriale e continua ad affrontare alcune questioni molto importanti legate al suo futuro. In questi giorni si è parlato di Gigafactory e dei nuovi impegni legati alla transizione elettrica che riguarderanno il futuro del gruppo nel corso dei prossimi anni.

Prima di procedere oltre, vi ricordiamo di seguirci anche sui nostri canali social per continuare ad essere sempre aggiornati in tempo reale sulle novità di Alfa Romeo e su tutti i marchi del gruppo Stellantis. Trovate le news di ClubAlfa.it su Facebook e Twitter e sul nostro canale Telegram. Potete seguirci anche su Instagram con il nostro account ufficiale che offre ogni giorno immagini nuove a tema Alfa Romeo. È possibile seguire le news di ClubAlfa.it anche su Filpboard, sia in versione web che tramite app dedicata.

Ricordiamo che le news di ClubAlfa.it sono disponibili anche tramite Google News, l’applicazione di Google per dispositivi Android, iPhone, iPad e web. Per essere certi di seguire tutti gli aggiornamenti quotidiani pubblicati dal sito, cliccate sul link qui di sopra e, dopo aver effettuato il login con il vostro account Google, cliccate sulla stella del tasto “Segui”.

Alfa Romeo

Questa settimana, Alfa Romeo ha annunciato il debutto in Italia delle nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio MY 2022 presentate qualche settimana fa in Francia. L’aggiornamento dei due modelli di segmento D della casa italiana è ordinabile nelle concessionarie del marchio e presenta solo poche novità con una serie di ottimizzazioni della gamma ed un arricchimento della dotazione di serie, in particolare per i modelli base.

Il nuovo Alfa Romeo Stelvio MY 2022 arriva sul mercato italiano con una gamma rinnovata in alcuni elementi. Escono di listino alcune varianti a trazione posteriore e la gamma diventa più semplice e con 5 allestimenti tra cui scegliere. Ecco il listino prezzi completi dell’Alfa Romeo Stelvio in versione Model Year 2022. Da segnalare, invece, che sembrano essere esauriti tutti gli stock residui della Giulietta, modello uscito di produzione senza alcuna nuova generazione già nel corso del dicembre del 2020.

Si avvicina sempre di più il debutto ufficiale del nuovo Alfa Romeo Tonale. Il C-SUV della casa italiana, infatti, debutterà nel corso delle prossime settimane, probabilmente già ad inizio del prossimo mese di febbraio, per poi arrivare sul mercato europeo entro la fine del primo semestre dell’anno in corso. Come confermano le ultime informazioni sul progetto, il Tonale è davvero quasi pronto al debutto.

Nel frattempo, Alfa Romeo continua i test sul suo Alfa Romeo Tonale. I prototipi del SUV sono ancora in circolazione in strada per affinare il comparto tecnico in vista della presentazione e della partenza della produzione di serie del modello. Ecco le ultime foto spia del Tonale diffuse online in queste ore:

Da segnalare anche un video spia di un prototipo dell’Alfa Romeo Tonale:

Il 2021 è stato un anno davvero negativo per Alfa Romeo. In particolare, le vendite del marchio sono in costante calo. Anche grazie al lancio del nuovo Tonale, però, il marchio Alfa Romeo si prepara ad entrare in una fase di crescita. Si tratta, quindi, del momento giusto per tornare a crescere sul mercato e per guardare al futuro con fiducia. I dati di vendita del 2021 per Alfa Romeo sono stati molto negativi.

Nel futuro di Alfa Romeo potrebbe esserci spazio anche per le nuove Giulia e Stelvio, due modelli che in veste completamente rinnovata potrebbero continuare a far parte ancora per molto tempo della gamma Alfa Romeo. Ecco in che modo potrebbero cambiare le nuove Giulia e Stelvio per continuare ad essere dei riferimenti per Alfa Romeo.

C’è grande attesa, inoltre, per la possibile realizzazione della nuova Alfa Romeo Giulietta. La nuova segmento C del marchio italiano potrebbe rappresentare un modello chiave per la crescita di Alfa Romeo nel corso dei prossimi anni. Il progetto della Giulietta di nuova generazione potrebbe essere al centro delle strategie future di Stellantis.

Da notare che per la Giulietta di nuova generazione si segnala anche l’arrivo di un nuovo render:

Tra i progetti futuri di Alfa Romeo potrebbe esserci spazio anche per l’Alfetta, modello che potrebbe diventare la nuova ammiraglia della casa italiana. Una nuova Alfa Romeo Alfetta potrebbe essere possibile dopo l’addio della Maserati Ghibli, modello che non riceverà una nuova generazione e uscirà presto di produzione. In ogni caso, con le nuove auto Alfa Romeo punterà sulle emissioni.

Un esemplare di Alfa Romeo Giulia TZ è stata venduta all’asta per 800 mila euro. Il modello in questione è stato realizzato nel 1965 e si trova in un ottimo stato di conservazione con il suo motore quattro cilindri in linea in grado di erogare 160 CV nella versione da competizione. Ecco alcune immagini del modello:

In vista dell’inizio della prossima stagione di Formula 1, in questi giorni, Alfa Romeo ha annunciato il nuovo nome della sua scuderia che si prepara a scendere in pista con un team di piloti rinnovato e nuove ambizioni.

Fiat

Fiat ha chiuso il 2021 confermando la sua leadership in Italia. Il marchio torinese continua a registrare ottime vendute nel nostro Paese andando a rappresentare un riferimento in diversi segmenti di mercato. A sostenere la crescita di Fiat è il programma di elettrificazione e la gamma di modelli mild hybrid a cui si affianca la 500 Elettrica.

Il 2021 è stato un anno importante per Fiat che ha raggiunto la leadership in quattro mercati chiave su scala internazionale confermandosi un brand di riferimento in grado di garantire ottimi risultati di vendita in varie parti del mondo. Per il futuro, questi risultati rappresentano una solida base di partenza.

La crisi dei chip colpisce anche le produzioni sudamericane di Fiat. A causa della carenza di chip, infatti, il Fiat Toro non verrà più proposto con connettività 4G, un elemento che impreziosiva il sistema di infotainment del pick-up. Tale funzionalità dovrebbe tornare in futuro, quando la crisi verrà superata una volta e per tutte. Per il futuro della gamma Fiat, intanto, crescono i dubbi sul progetto di una nuova Tipo.

In questa settimana sono arrivati diversi render che provano ad anticipare il futuro della gamma Fiat. Tra i progetti apparsi online, segnaliamo quello della nuova Fiat Panda. La city car di Fiat si avvia a vivere un futuro elettrico ed il nuovo render prova ad immaginarne le caratteristiche del nuovo modello in arrivo. La nuova Panda elettrica sarà economica anche come prezzo.

Da segnalare anche un render della Fiat Pulse Weekend, una possibile (o forse sarebbe meglio dire impossibile) versione Station Wagon del SUV compatto presentato pochi mesi fa da Fiat sul mercato sudamericano e protagonista di vendite da record in occasione del suo debutto commerciale in Brasile.

Ferrari

Questa settimana sono arrivati nuovi riconoscimenti per Ferrari. La casa di Maranello, infatti, ha ottenuto diversi premi ai Good Design Awards 2021 confermando il grande apprezzamento dei suoi prodotti in tutto il mondo che continuano a rappresentare delle vere e proprie icone di design per il settore automotive.

Nel frattempo, in attesa dell’effettivo avvio della produzione dei pochissimi esemplari previsti, la nuova Ferrari Daytona SP3 è già in vendita sul web e, di certo, diventerà preda di collezionisti interessati all’esclusività ed ai contenuti estremi della sportiva della casa di Maranello, nuovo membro della serie Icona.

Da segnalare, in questi giorni, anche l’arrivo di nuovi tuning dedicati alla casa di Maranello. In particolare, si registra il debutto della versione firmata DMC della Ferrari 296 GTB che rappresenta anche la prima evoluzione dell’ibrida presentata da Ferrari lo scorso anno e di un nuovo tuning della Ferrari F8 Tributo.

Ferrari si prepara alla nuova stagione di Formula 1 che prenderà il via ufficiale tra poche settimane. La casa di Maranello, in questi giorni, ha confermato la data di presentazione della nuova monoposto a cui sarà affidato l’ennesimo tentativo di rilancio della Scuderia che anche nel 2022 proverà a contendersi il titolo dopo i risultati insoddisfacenti degli ultimi anni.

Maserati

Continua il mistero del Maserati Grecale. Il nuovo D-SUV, sviluppato sulla piattaforma Giorgio, la stessa dell’Alfa Romeo Stelvio, per diventare il nuovo modello entry level di Maserati, era atteso al debutto entro la fine del 2021 (la presentazione era in programma a novembre) ma è stato posticipato alla primavera del 2022 a causa della crisi dei chip. Il Grecale è uno dei pochissimi modelli del settore automotive ad essere stato posticipato a causa della carenza di semiconduttori.

Nel frattempo, però, Maserati potrebbe posticipare ulteriormente il lancio del nuovo Maserati Grecale. Le ultime indiscrezioni, infatti, confermano che il rischio di un ulteriore ritardo del SUV è concreto. Molto probabilmente, il modello non entrerà in produzione nel corso del primo trimestre dell’anno ma soltanto nel secondo trimestre.

Nel frattempo, Maserati si prepara a lanciare la Maserati MC20 in un nuovo mercato. La sportiva della casa del Tridente è in costante crescita con richieste in arrivo da tutto il mondo. La produzione della MC20 non aumenterà con la lista d’attesa per poter ottenere la sportiva che è destinata ad allungarsi ancora.

Jeep

Questa settimana, Jeep ha svelato le nuove Compass e Renegade in versione e-Hybrid. Si tratta di nuove varianti elettrificate dei due SUV che non presentano il sistema plug-in delle 4xe ma possono ugualmente contare su di un sistema ibrido in grado di ridurre consumi ed emissioni sostenendo anche le prestazioni. Il debutto delle nuove varianti ibride dei due modelli di casa Jeep si accompagna al lancio della nuova serie speciale Upland.

Stellantis

Il piano industriale di Stellantis verrà svelato il prossimo 1° marzo nel corso di un evento che vedrà tutti i principali manager del gruppo anticipare quello che sarà il futuro dell’azienda e dei vari marchi che la compongono. L’importanza del primo piano industriale di Stellantis è elevatissima. Dalle scelte che verranno ufficializzate con il nuovo piano, infatti, dipenderà il futuro di brand, stabilimenti e modelli.

Il piano industriale di Stellantis sarà importantissimo anche per i lavoratori italiani del gruppo che, da tempo, attendono informazioni più chiare e precise su quelle che sono le strategie dell’azienda per l’Italia. In particolare, ci sono almeno 30 mila lavoratori italiani di Stellantis in ansia. I sindacati da tempo sono in allerta ed il rischio di ulteriori tagli è davvero concreto. Ecco un’analisi del piano Stellantis dopo le recenti parole di Tavares.

Da segnalare che Tavares ha parlato anche della crisi dei chip. Il CEO di Stellantis ha confermato che ci vorrà ancora del tempo prima di poter risolvere l’emergenza. Sarà necessario, infatti, attendere fino alla fine dell’anno per poter eliminare i problemi con le forniture che hanno rallentato il gruppo negli ultimi mesi. Per il suo futuro, Stellantis dovrà fare i conti con il rischio di una concorrenza interna tra brand che potrebbe pregiudicare alcuni nuovi investimenti.

Nonostante i tanti progetti già avviati nel corso degli ultimi mesi, Stellantis è ancora indietro sull’elettrico rispetto ad altre aziende concorrenti. Molti brand devono ancora compiere il “grande passo” ed anche i programmi di sviluppo degli impianti di produzione di batteria sono indietro rispetto alle tempistiche di altre aziende. Questo ritardo potrebbe rappresentare un vantaggio futuro per Stellantis.

Per sostenere l’elettrificazione, Stellantis realizzerà delle Gigafactory, ovvero nuovi impianti di produzione di batterie. Secondo le ultime informazioni, il progetto di una Gigafactory in Spagna sembra essere definitivamente saltato mentre resta ancora in piedi il progetto per riconvertire nel prossimo futuro lo stabilimento di Termoli in cui realizzare una Gigafactory.

Tra i nuovi investimenti di Stellantis non ci sarà solo l’elettrico. Il gruppo, infatti, ha confermato l’avvio della produzione di un nuovo motore diesel a Pratola Serra. Il nuovo propulsore sarà un Euro 7 e verrà realizzato in diverse varianti per poi essere montato sia sulle autovetture che sui veicoli commerciali del gruppo Stellantis. Il motore potrebbe essere utilizzato anche dall’Alfa Romeo Tonale.

Ad inizio gennaio, in occasione del CES 2022, Stellantis e Amazon hanno presentato i dettagli della nuova partnership che porteranno avanti in futuro. Le due aziende uniranno le forze per creare servizi e funzionalità per le auto connesse del futuro. Si tratta di un’alleanza strategica che si svolgerà su più livelli. In questi giorni, però, l’alleanza tra Stellantis e Amazon sembra aver generato delle preoccupazioni in Europa.

Tra i progetti futuri di Stellantis c’è anche un programma per espandersi in Cina. In particolare, il gruppo punterebbe a creare una strategia per andare in competizione con Tesla e ritagliarsi il suo spazio in un mercato chiave come quello cinese nel corso dei prossimi anni. Il progetto inizierà a dare i suoi frutti già nei prossimi anni.

Stellantis ha chiuso con buoni dati il 2021 in Italia. Il gruppo, infatti, è riuscito a registrare risultati soddisfacenti per quanto riguarda le vendite nel nostro mercato. Al termine del 2021, infatti, 4 tra i 10 marchi più venduti in Italia sono di Stellantis che quindi si conferma sempre di più un riferimento per il mercato.

Con questa news termina la nostra rubrica domenicale relativa alle migliori news della settimana. Il prossimo appuntamento è fissato per domenica 30 gennaio. Vi ricordiamo di continuare a seguirci in questi giorni, sia dal sito che dai nostri canali social (trovate tutti i link utili ad inizio articolo), per tutti gli aggiornamenti sul mondo delle quattro ruote italiano.