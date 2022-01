Maserati MC20 debutterà quest’anno in India

Maserati ha presentato per la prima volta la nuova Maserati MC20 a settembre 2020. Nelle scorse ore, lo storico marchio modenese ha confermato che presto debutterà nel mercato indiano. In particolare, il Tridente si sta preparando a lanciare la nuova MC20 in India nel terzo trimestre del 2022 e arriverà come unità completamente costruita (CPU) o modello completamente importato.

Con la MC20, Maserati celebra il ritorno alle corse. Infatti, MC sta per Maserati Corse mentre il numero 20 indica l’anno 2020 in cui l’auto ha fatto il suo debutto mondiale. A livello estetico, la nuova supercar vanta un assetto ribassato tipico di una classica vettura sportiva e delle portiere che si aprono verso l’alto.

Maserati MC20: nel mercato indiano arriverà nel terzo trimestre del 2022

Nella sua costruzione è stata utilizzata una generosa quantità di fibra di carbonio per tenere sotto controllo il peso. Infatti, la Maserati MC20 ferma l’ago della bilancia a circa 1500 kg, tutto a favore della dinamica di guida.

La parte frontale è caratterizzata da una massiccia griglia mentre le linee muscolose attorno al cofano anteriore e ai passaruota rendono il design più aggressivo. Possiamo notare, inoltre, la curva del parabrezza, gli sbalzi stretti, le prese d’aria sulle fiancate e il particolare design dei fari Full LED.

Passando all’abitacolo, la nuova MC20 dispone di parecchia fibra di carbonio. Il tunnel centrale, le palette al volante e lo stesso volante sono rifiniti con una trama leggera. Il resto dell’abitacolo, compresi sedili, cruscotto e pannelli delle portiere, sfoggia un mix di alcantara e pelle con inserti blu.

La console centrale è costituita da un display touch da 10.3 pollici che dà accesso al nuovo Maserati Intelligent Assistant (MIA). Davanti al conducente è presente un quadro strumenti digitale da 10.3 pollici. Il sistema di infotainment può essere personalizzato e dispone del Maserati Connect che avvisa il proprietario di alcune funzioni.

Sotto il cofano della nuova super sportiva del Tridente è presente il motore V6 biturbo Nettuno da 3 litri sviluppato internamente da Maserati. Il marchio di Stellantis afferma che il nuovo propulsore tra ispirazione dal motorsport ed è capace di fornire 630 CV di potenza e 730 Nm di coppia massima. Utilizza doppie candele per ogni cilindro e garantisce le migliori prestazioni possibili e allo stesso tempo ottimizza i livelli di consumo di carburante.

A proposito di prestazioni, la MC20 impiega appena 2,8 secondi per accelerare da 0 a 100 km/h e raggiunge una velocità massima di 310 km/h. In aggiunta, propone il miglior rapporto peso/potenza della sua categoria pari a 2,3 kg/CV.

Il guidatore ha accesso a quattro modalità di guida chiamate Wet, GT, Sport e Corsa che possono essere attivate attraverso il selettore della modalità di guida. Sempre sulla Maserati MC20 è disponibile anche una quinta opzione chiamata ESC Off che disabilita completamente il controllo della trazione.