Nuova Fiat Tipo: ancora dubbi sul futuro

Nei giorni scorsi vi abbiamo mostrato le prime immagini della nuova Fiat Tipo cross Station wagon e e vi abbiamo anche ricordato che la versione Sedan è stata definitivamente tolta dal mercato. La vettura di Fiat continuerà a rimanere sul mercato ancora per diversi anni in versione hacthback e station wagon. Ci sono però ancora molti dubbi su quello che accadrà in futuro per questa auto che Fiat produce a Bursa in Turchia con la controllata Tofas.

Ancora molti dubbi sul futuro della nuova Fiat Tipo

Infatti non è cosi sicuro che una seconda generazione della nuova Fiat Tipo sarà lanciata sul mercato nei prossimi anni dalla principale casa automobilistica italiana. Le ultime dichiarazioni di Oliver Francois che ha parlato di due famiglie di modelli per Fiat e cioè Panda e 500 fanno diminuire ulteriormente le quotazioni di questa vettura. Già negli scorsi mesi si era vociferato di una trasformazione del veicolo in un SUV di segmento C.

Adesso però addirittura si ipotizza che la nuova Fiat Tipo possa venire rimpiazzata da una delle future auto della famiglia Panda. Non è però ancora chiaro quale nome avrà questo modello che potrebbe prendere il posto di Tipo. Infatti Francois ha dichiarato che Fiat sta pensando di rispolverare alcuni iconici nomi del passato della casa italiana.

Ad esempio per il segmento B si parla di Punto e Uno. Non si esclude quindi che anche per il segmento C Fiat pensi a qualcosa di analogo. Chissà che questo possa portare alla conservazione del nome Tipo. Il prossimo 1 marzo quando il gruppo Stellantis rivelerà i suoi piani futuri per il marchio Fiat avremo sicuramente le idee più chiare.

