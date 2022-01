Stellantis: 4 marchi tra i 10 più venduti in Italia nel 2021

Il 2021 del gruppo Stellantis in Italia è stato sicuramente un anno positivo. Nonostante i problemi legati alla pandemia di coronavirus e alla crisi dei semiconduttori il gruppo automobilistico guidato dal CEO Carlos Tavares è riuscito a portare ben 4 suoi marchi tra i primi 10 più venduti nel nostro paese lo scorso anno. I brand entrati nella top ten sono Fiat, Peugeot, Citroen e Jeep.

Stellantis: 4 brand tra i primi 10 più venduti in Italia nel 2021

Al primo posto della classifica delle case automobilistiche con più immatricolazioni in Italia nel 2021 troviamo Fiat. La principale casa automobilistica italiana ha ottenuto 223.567 immatricolazioni con un incremento del 5,8 per cento rispetto al 2020.

Ancora una volta la vettura più venduta del marchio che è anche la più venduta in Italia è stata Fiat Panda. Ricordiamo che a proposito di questo modello negli ultimi giorni sono arrivate importanti novità per quanto concerne la futura generazione che darà origine ad una vera e propria famiglia di auto.

Al quarto posto della classifica delle 10 case automobilistiche con più immatricolazioni in Italia nel 2021 troviamo Peugeot. La casa automobilistica del Leone è riuscita ad immatricolare poco meno di 84 mila auto e per pochissimo non è riuscita a salire sul podio venendo scavalcata da Toyota. In ogni caso il 2021 del brand francese in Italia è stato positivo con una crescita del 3,2 per cento rispetto al 2020.

Altro brand di Stellantis riuscito ad entrare in top ten è Citroen che si è piazzata esattamente al settimo posto di questa classifica. La casa automobilistica francese ha totalizzato 64.867 unità con un leggerissimo incremento rispetto al 2020, pari a +0,8 per cento.

Infine all’ottavo posto troviamo il marchio Jeep. La casa automobilistica americana ha ottenuto 63.629 unità immatricolate con un incremento del 6,8 per cento rispetto a quanto registrato nel 2020. Insomma sicuramente buone notizie per Stellantis che ovviamente nel 2022 punterà a fare ancora meglio.

