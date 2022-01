Alfa Romeo: con le nuove auto punterà sulle emozioni

Il prossimo 1 marzo sarà finalmente svelato il piano di rilancio di Alfa Romeo e finalmente sapremo con precisione quali saranno le nuove auto che arricchiranno la gamma della casa automobilistica del Biscione. Al momento non ci sono molte certezze su quello che avverrà nel futuro del brand premium di Stellantis. Quello che è certo però è che lo storico marchio milanese punterà ancora ad emozionare i suoi clienti con auto fortemente “emozionali”.

Questo non solo nell’aspetto ma anche nel piacere di guida e nelle prestazioni. Insomma il DNA di Alfa Romeo subirà sicuramente un’evoluzione con le future vetture, ma gli elementi fondamentali che da sempre caratterizzano le auto del Biscione rimarranno fedeli a e se stessi.

Con le nuove auto in arrivo Alfa Romeo cercherà di “emozionare” i suoi clienti

Al momento le uniche certezze sono l’imminente arrivo di Alfa Romeo Tonale e quello nel 2023 di un secondo SUV che forse si chiamerà Brennero e che sarà prodotto in Polonia. Per il resto è ancora fitto il mistero sulle future auto del Biscione. Il CEO Jean-Philippe Imparato ha promesso 5 nuove auto nei prossimi 5 anni e quindi all’appello ne mancano 3.

Si vocifera del possibile ritorno di una nuova Alfa Romeo Giulietta ma lo stesso Imparato ha parlato anche di altro. E’ stato lo stesso CEO a citare auto quali GTV e Duetto che un domani potrebbero tornare a fare parte della gamma della casa automobilistica milanese.

Imparato ha rassicurato i numerosi fan del Biscione dicendo che la futura gamma di Alfa Romeo non sarà composta solo da SUV ma ci saranno anche berline e auto sportive. Per questo si parla di anche di una nuova generazione di Giulia e di MiTo e anche del possibile arrivo entro il 2030 di una nuova Alfetta. Si tratta di auto molto diverse tra di loro ma tutte avranno in comune il compito di dover riuscire ad emozionare a primo impatto. Vedremo se il nuovo numero uno di Alfa Romeo dopo l’ottima esperienza alla Peugeot riuscirà a ripetersi anche in Italia portando il marchio milanese ai fasti di un tempo quando davvero il Biscione era superiore anche ad Audi, Bmw e Mercedes.

