Ora l’Alfa Romeo Giulietta non è più in stock sul sito del Biscione

Quando l’Alfa Romeo Giulietta venne presentata nel 2010, avrebbe dovuto sostenere l’importante onere di vettura successiva all’apprezzatissima 147 venduta in più di 650.000 esemplari. Un ulteriore compito di notevole importanza risiedeva nella denominazione decisamente iconica per il marchio del Biscione: l’Alfa Romeo Giulietta riportava in auge l’importante denominazione utilizzata già nel 1955 e poi nel 1977.

L’interessante Giulietta è rimasta però disponibile fino a qualche mese fa, sicuramente in pochissime unità, visto che la produzione era già terminata nel dicembre del 2020 e già nel 2019 non rientrava più nei piani futuri del marchio con diverse motorizzazioni ormai al di fuori dai parametri normativi minimi.

L’Alfa Romeo Giulietta può essere una valida alternativa per quanto riguarda l’usato

Se infatti dopo un primo restyling nel 2013 e un secondo nel 2016 sembrava sempre più certo l’arrivo di una generazione rinnovata, già appunto nel 2019 Alfa Romeo comunicava che non ci sarebbe stato un futuro nel breve termine per la Giulietta. La media di Segmento C veniva quindi avviata ad un’ultimissima fase di run out dopo circa 480mila unità prodotte.

Sebbene quindi la Giulietta del Biscione sia stata al centro di uno stop produttivo datato dicembre 2020, bisogna dire che per tutto il 2021 la vettura è rimasta al centro delle campagne promozionali di casa Alfa Romeo: nello specifico fino allo scorso mese di dicembre si poteva ordinare ancora una Giulietta Sprint 1.6 JTDM da 120 cavalli a 21.200 euro a condizioni molto vantaggiose.

Ora però sul sito di Alfa Romeo, alla sezione riservata ai modelli in stock, la Giulietta non compare più e possiamo dire che anche a voler cercare qualche km 0 risulta difficile trovare qualche esemplare ancora disponibile in concessionaria. Le possibilità più interessanti sono oggi offerte dal mercato dell’usato dove è possibile trovare diverse unità di Giulietta, soprattutto a gasolio, anche con chilometraggio inferiori ai 100.000 chilometri percorsi a prezzi che possono essere sostenuti praticamente da chiunque: in alcuni casi è possibile acquistarla anche con forti ribassi.