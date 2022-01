Alfa Romeo Giulia e Stelvio MY 2022 arrivano in Italia

Alfa Romeo annuncia il debutto in Italia delle nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio in versione MY 2022. La nuova gamma dei due modelli Alfa Romeo era già stata svelata in via ufficiale dalla divisione francese della casa italiana ed oggi è stata ufficializzata anche per il mercato italiano. Il debutto commerciale di Giulia e Stelvio MY 2022 è, inoltre, accompagnato dall’arrivo di nuovi spot ufficiali parte di Near Life Experience, prima campagna pubblicitaria globale del marchio italiano.

Da notare che le nuove versioni di Giulia e Stelvio vengono proposte subito in promozione con la possibilità di sottoscrivere il finanziamento FCA Bank a partire da 349 euro al mese. Per chi sceglie il finanziamento in questione ci sarà la possibilità di beneficiare della polizza furto e incendio inclusa e su tre anni di garanzia senza alcun costo aggiuntivo. La gamma si compone di cinque diversi allestimenti:

Alfa Romeo Giulia e Stelvio MY 2022: cinque allestimenti disponibili

Le nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio MY 2022 si presentano con una gamma riorganizzata che parte dall’allestimento Super Business. Tale versione garantisce una dotazione completa che comprende navigatore con schermo touch da 8,8”, cruise Control adattivo, telecamera di parcheggio con griglie dinamiche, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, keyless entry ed il caricatore wireless per smartphone.

A disposizione della clientela ci sono, inoltre, le varianti Sprint, Ti, Veloce e, naturalmente, le versioni Quadrifoglio. L’allestimento Sprint viene definito come la “democratizzazione dello stile sportivo” ed aggiunge dettagli bruniti – calandra, badge posteriore, terminali di scarico e skidplate -, cerchi in lega da 19” per Stelvio e da 18’’ per Giulia e cristalli posteriori oscurati. Di serie ci sono anche i sedili in tessuto tecnico con inserti soft-touch e le palette cambio al volante.

La versione Ti offre una dotazione ancora più ricca mettendo a disposizione sedili in pelle regolabili elettricamente (la plancia in pelle è disponibile su richiesta), gli ADAS di livello 2, i sensori di parcheggio anteriori e posteriori e la retrocamera posteriore con griglie dinamiche. L’allestimento Veloce propone, di serie, i cerchi in lega leggera da 20” per Stelvio e da 19’’ per Giulia, volante sportivo in pelle, palette cambio al volante, navigatore con schermo touch da 8,8” e ADAS di livello 2. Confermatissima è anche la versione Quadrifoglio, sempre abbinata al 2.9 V6 BiTurbo da 510 CV.

I nuovi spot di Alfa Romeo Giulia e Stelvio MY 2022

Ecco i due nuovi spot dedicati alle versioni MY 2022 di Giulia e Stelvio: