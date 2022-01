Jeep Compass e Renegade e-Hybrid: svelata la nuova versione ibrida dei SUV

Dopo il successo dei modelli 4xe, prosegue la strategia di Jeep verso lo sviluppo di una mobilità sempre più sostenibile con il lancio delle nuove Jeep Compass e Renegade e-Hybrid che si aggiungono all’offerta 4xe ibrida plug-in.

Con l’introduzione dei nuovi modelli, il marchio automobilistico americano compie un altro passo nel processo di elettrificazione e conferma il proprio impegno verso un futuro orientato alla mobilità sostenibile e al rafforzamento della visione “Zero emissioni, 100% libertà”.

Jeep Compass e Renegade e-Hybrid: ecco le nuove versioni ibride dei due SUV

Antonella Bruno, Head of Jeep Europa, ha affermato che l’annuncio di oggi è il risultato del successo dell’attuale portfolio 4xe plug-in hybrid di Jeep ed è un altro passo verso la completa elettrificazione della intera gamma europea. Jeep Compass e Renegade e-Hybrid rappresentano un nuovo punto di ingresso nell’offerta elettrificata del brand di Stellantis e propongono più opzioni ibride ai clienti.

I due nuovi SUV segnano il debutto di un sistema ibrido avanzato costituito da un nuovo motore turbo benzina a quattro cilindri da 1.5 litri appartenente alla gamma GSE (Global Small Engine) che eroga 130 CV di potenza e 240 Nm di coppia massima, abbinato al nuovo cambio automatico a doppia frizione 7HDT300 a 7 velocità.

Il sistema include anche un motore elettrico integrato da 48V da 20 CV (15 kW) e 55 Nm, equivalente a 135 Nm a livello di ingresso del cambio. Questo può trasmettere il moto alle ruote anche quando il propulsore endotermico è spento. Jeep afferma che le nuove Compass e Renegade e-Hybrid offrono fino al 15% di consumo ed emissioni CO2 in meno rispetto ai precedenti modelli a benzina.

Grazie alla nuova tecnologia ibrida, i due veicoli rappresentano una nuova alternativa nel segmento delle due ruote motrici. Il nuovo powertrain turbo a quattro cilindri è stato progettato per adattarsi al meglio all’applicazione ibrida e ottimizzare l’efficienza termodinamica e quindi il consumo di carburante.

Tra le sue peculiarità spiccano il funzionamento secondo il ciclo Miller, l’elevato rapporto di compressione (12,5:1), la nuova testata con camera di combustione compatta, il doppio variatore di fase e i condotti di aspirazione specifici ad alta turbolenza. Inedito anche il sistema d’iniezione diretta ad alta pressione che raggiunge 350 bar.

In aggiunta, sul propulsore a benzina è stato installato un belt starter generator che assicura transizioni rapide e silenziose in fase di riaccensione. Il sistema frenante delle nuove Jeep Renegade e Compass e-Hybrid prevede l’Intelligent Brake System per ottimizzare la funzionalità autorecharge grazie alla frenata rigenerativa mista che massimizza in fase di decelerazione il recupero dell’energia cinetica a vantaggio dell’efficienza.

A bordo ci sono le nuove EV Features

I nuovi modelli e-Hybrid garantiscono un’esperienza di vita versatile e rilassante con numerose funzionalità denominate EV Features. Fra queste abbiamo Silent Start che rende possibile l’avviamento e la partenza del veicolo senza l’accensione del motore a benzina sfruttando la modalità EV; Energy Recovery per recuperare l’energia che altrimenti andrebbe sprecata mentre la vettura decelera e in fase di frenata; Boost & Load Point Shift che permette di incrementare la coppia alle ruote con il motore elettrico che supporta il propulsore a combustione interna; ed Electric Drive che consente ai SUV di utilizzare esclusivamente il powertrain elettrico mentre quello a benzina è spento.

La nuova gamma ibrida è composta da quattro allestimenti chiamati Longitude, Night Eagle, Limited ed S. Tutti offrono numerosi optional di personalizzazione, tra cui il tetto nero a contrasto e le diverse colorazioni per gli esterni.

Grazie alla formula di finanziamento Jeep Excellence di FCA Bank, a gennaio le nuove Jeep Compass e Renegade e-Hybrid vengono offerte rispettivamente con una rata (su quattro anni) di 319 euro e 249 euro al mese.