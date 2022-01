Alfa Romeo F1 Team ORLEN è il nuovo nome della scuderia

Alfa Romeo ha deciso di cambiare nome e logo in Formula 1. Adesso la scuderia che gestisce in partnership con il team Sauber si chiamerà Alfa Romeo F1 Team ORLEN. Non cambierà molto, ma il nuovo nome metterà maggiormente l’accento sul fatto che si tratta di un team di F1. L’aggiunta di ‘F1 team’ al nome è un segno d’onore ed evidenza l’importanza per il team di fare parte di un club esclusivo come è la F1 dove prendono parte solo 10 squadre.

Alfa Romeo F1 Team ORLEN è il nuovo nome del team di Formula 1

Il comunicato stampa della squadra afferma che la nuova identità della squadra sarà vista in azione per la prima volta durante i test invernali pre-stagionali a Barcellona che si svolgeranno il mese prossimo. Questa nuova identità rappresenta ulteriormente un nuovo approccio che la squadra adotterà nella nuova era in cui lo sport sta entrando da quest’anno. Infine, il team comunica che anche il nome del telaio così come è attualmente iscritto alla FIA cambierà da Alfa Romeo Racing a solo Alfa Romeo.

Con questo nuovo team e logo, una nuova, entusiasmante formazione e una nuova vettura pronta per essere svelata, Alfa Romeo F1 Team ORLEN è pronto per la nuova stagione.

Si spera naturalmente che grazie al cambio di regole e alle modifiche che saranno state fatte alla monoposto il team quest’anno possa essere molto più competitivo di quanto lo sia stato nel 2021 che non è stato certamente un anno eccezionale per il team guidato da Frederic Vasseur.

Ricordiamo che quest’anno i nuovi piloti del team sono il finlandese Valtteri Bottas che viene da una lunga esperienza in Mercedes e il cinese esordiente Guanyu Zhou che viene dalla F2 e porta in dote al team oltre 30 milioni di euro di sponsorizzazioni.

