Stellantis: niente Gigafactory in Spagna

La Spagna non è nei piani di Stellantis per la costruzione di fabbriche di batterie. Al momento il gruppo automobilistico nato dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA prevede di aprire una megafabbrica in Francia, un’altra in Germania ed è in trattative con il governo italiano per aprirne una terza a Termoli, mentre la Spagna non è tra le destinazioni ipotizzate per questi stabilimenti, come ammesso dall’amministratore delegato della società, il portoghese Carlos Tavares, in un’intervista telematica a quattro media europei.

Nessun piano di Stellantis per costruire una nuova Gigafactory in Spagna

Nei mesi scorsi la Spagna si era proposta come luogo ideale per costruire una nuova Gigafactory ma a quanto pare Carlos Tavares ha deciso di optare per altri luoghi. Questo nonostante gli aiuti e le proposte vantaggiose formulate dal governo spagnolo per ottenere la fabbrica.

Alla domanda se la Spagna potrebbe avere l’opportunità di avere un impianto di batterie di Stellantis nel suo territorio, il manager è sembrato abbastanza scettico. “Forse, ma la Spagna non è uno degli stati europei che si è mosso più rapidamente. Possiamo anche vedere che la proporzione delle vendite di veicoli elettrici in Spagna è inferiore rispetto ad altri luoghi” ha dichiarato il numero uno del gruppo automobilistico.

Insomma sembrano ridotte al lumicino le speranze della Spagna di accogliere una nuova Fabbrica. A lungo lo scorso anno si era pensato che potesse essere proprio quello il paese a soffiare l’ultima Gigafactory all’Italia ma invece le cose non dovrebbero andare così, anche se le trattative con il governo italiano per trasformare Termoli stanno ancora continuando e quindi occorre capire come si evolverà la situazione.

