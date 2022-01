Ferrari vince vari premi ai Good Design Awards 2021

Ai Good Design Awards 2021, promossi dal The Chicago Athenaeum, Ferrari è riuscita a portarsi a casa ben quattro riconoscimenti grazie alle SF90 Spider, 812 Competizione, 812 Competizione A e Omologata.

Partendo dalla Ferrari SF90 Spider, come suggerisce il nome, si propone sul mercato come la versione decappottabile della SF90 Stradale, presentata il 29 maggio 2019 durante un evento organizzato a Fiorano. La spider (nome in codice interno F173 A) è stata invece svelata a novembre 2020.

Condivide praticamente tutte le caratteristiche con la versione coupé, incluso il performante gruppo propulsore ibrido plug-in capace di raggiungere i 1000 CV di potenza massima impostando la modalità di guida Qualify. Quest’ultimo è composto da un motore V8 biturbo da 4 litri capace solo lui di erogare 780 CV a 7500 g/min e 800 Nm di coppia massima a 6000 g/min.

Accanto al powertrain a combustione interna ci sono tre motori elettrici: uno posto tra il motore endotermico e il cambio e due sull’avantreno. Questi ultimi permettono alla Ferrari SF90 Spider di viaggiare anche in 100% elettrico fino a 25 km con una singola ricarica grazie alla batteria agli ioni di litio ad alte prestazioni. Parlando di performance, la spider impiega 2,2 secondi per passare da 0 a 100 km/h e 6,5 secondi da 0 a 200 km/h mentre la velocità massima è di 340 km/h.

Passando alle Ferrari 812 Competizione e 812 Competizione A, abbiamo di fronte la versione più estrema della 812 Superfast. La prima verrà prodotta in soli 999 esemplari con prezzo a partire da 499.000 euro mentre la seconda in 549 unità con prezzi da 578.000 euro. Entrambe le vetture sono dotate della versione più estrema del V12 aspirato da 6.5 litri posizionato anteriormente.

Vantano modifiche a telaio, aerodinamica e parte meccanica per ottenere performance di altissimo livello. Secondo i dati forniti da Maranello, le 812 Competizione e 812 Competizione A riescono ad erogare 830 CV di potenza fino a 9500 g/min e 692 Nm a 7000 g/min. Parliamo di 30 CV e 26 Nm in più rispetto alla Superfast.

Infine, ai Good Design Awards 2021 è stata premiata anche la speciale one-off Ferrari Omologata basata sulla 812 Superfast. La vettura presenta una carrozzeria rivestita in Rosso Magma e una livrea da corsa personalizzata.

Il nuovo kit per il corpo è costituito da una griglia ovale appiattita, una sezione arrotondata sui passaruota anteriori, delle fiancate più muscolose, tre tagli trasversali orizzontali e dei fanali posteriori singoli profondamente incassati nel retro. Possiamo anche notare il prominente spoiler posteriore e l’enorme diffusore.