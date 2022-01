Maserati Grecale slitta ancora?

Maserati Grecale è il nome del nuovo SUV di segmento D che la casa automobilistica del tridente porterà sul mercato nel corso del 2022. Si tratterà della nuova entry level della gamma dello storico marchio di Modena con il quale il brand di lusso del gruppo Stellantis cercherà di raggiungere e superare le 70 mila immatricolazioni annue, obiettivo dichiarato della casa automobilistica.

Nuovo rinvio per il debutto di Maserati Grecale?

A proposito di Maserati Grecale, segnaliamo che il SUV originariamente avrebbe dovuto debuttare lo scorso 16 novembre. Poi per timore della crisi dei semiconduttori che avrebbe potuto causare qualche problema si è deciso di spostare alla prossima primavera il suo lancio. Nelle scorse ore da Cassino però arrivano notizie non particolarmente positive per quanto riguarda il futuro di questo modello.

Infatti a Cassino la produzione di Maserati Grecale dovrebbe cominciare entro la fine del prossimo mese di marzo. Così aveva annunciato il gruppo Stellantis negli scorsi mesi. Tuttavia da Cassino lasciano intendere che difficilmente quella scadenza verrà rispettata. Questo in quanto ancora oggi non è iniziata la produzione dei modelli di preproduzione. Dunque sembra difficile che a marzo possa iniziare la produzione vera e propria.

Il segretario provinciale della Fiom-Cgil Donato Gatti a proposito del debutto di Maserati Grecale ha lasciato intendere che slitterà ancora di qualche mese. Insomma sembra sempre più complicato che il SUV di segmento D che dovrebbe competere con Porsche Macan nel segmento dei SUV compatti di lusso possa arrivare entro l’estate.

Tra l’altro a proposito dello stabilimento di Cassino dove il modello verrà prodotto, i sindacati continuano a dire che il solo arrivo del SUV di Maserati non è sufficiente a garantire la piena occupazione dello stabilimento nei prossimi anni. Ci vorrebbe almeno 1 altro modello.

Ricordiamo che secondo indiscrezioni la nuova Alfa Romeo Giulietta potrebbe essere prodotta in questa fabbrica. Ovviamente si tratta di semplici indiscrezioni dato che il ritorno del famoso modello del Biscione per il momento non è stato ancora ufficialmente confermato.

