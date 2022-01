Fiat: è sua l’auto più venduta in Italia, Brasile, Argentina e Turchia

Il 2021 è stato un anno abbastanza buono per Fiat. La principale casa automobilistica italiana, nonostante la crisi dovuta alla pandemia di coronavirus e ai problemi causati alla produzione dalla mancanza di semiconduttori, non si può lamentare. Entrando nel dettaglio, segnaliamo che secondo i dati ufficiali di vendita Fiat riesce a piazzare una sua vettura al primo posto tra i modelli più venduti in ben 4 paesi a livello globale.

In Italia, Brasile, Argentina e Turchia è stata di Fiat l’auto più venduta nel 2021

I paesi in cui Fiat ha dominato il mercato sono: Italia, Brasile, Argentina e Turchia. Queste sono le roccaforti della principale casa automobilistica italiana a livello globale. In Italia per l’ennesima volta si registra il successo di Fiat Panda. L’auto ha venduto esattamente 112.298 unità lo scorso anno superando così Fiat 500 e Lancia Ypsilon. Ricordiamo che nei prossimi anni Panda sarà protagonista di una vera e propria rivoluzione con la nascita di una nuova famiglia di veicoli e lo spostamento nel segmento B della nuova generazione.

Rimanendo in Europa, un altro paese dove Fiat ha trionfato è la Turchia. In quel paese l’auto più venduta nel 2021 è stata la Fiat Egea. Si tratta della versione turca della nostra Tipo. L’auto è riuscita ancora una volta a risultare la più immatricolata in quel paese con esattamente 49.698 unità consegnate. Ricordiamo che fin dalla sua nascita l’auto è molto amata anche perchè viene prodotta proprio in Turchia a Bursa negli stabilimenti di Tofas.

Anche in America Latina Fiat spopola. La principale casa automobilistica italiana è prima sia in Brasile che in Argentina, i due mercati auto più importanti di quel continente. Il Brasile si conferma la vera roccaforte per il marchio di Stellantis. Infatti li la casa di Torino non solo piazza l’auto più venduta ma essa stessa è la casa automobilistica con più immatricolazioni in assoluto.

Al primo posto di quel mercato per la prima volta c’è un pickup. Si tratta del modello compatto Fiat Strada prodotto proprio in Brasile a Betim che lo scorso anno ha venduto un totale di 109.107 unità. A completare il successo della casa italiana in quel paese si segnala il terzo posto della berlina Argo con 84.644 unità consegnate nel 2021 ai clienti brasiliani.

Infine Fiat piazza una sua auto al primo posto delle vendite nel 2021 anche in Argentina. In quel caso non si tratta di un pickup ma di una berlina sedan: Fiat Cronos. La vettura che viene prodotta in Argentina presso lo stabilimento Stellantis di Ferreyra vicino a Cordoba nel 2021 è stata in testa alle vendite per tutti e 12 i mesi e ha ottenuto un totale di 37.435 unità surclassando la concorrenza. Basti pensare che il modello più vicino, il pickup Toyota Hylux ha venduto oltre 10 mila unità in meno.

