Jeep Renegade e Compass e-Hybrid: debutta l’esclusiva edizione Upland

Con il lancio delle nuove Jeep Compass e Renegade e-Hybrid, la casa automobilistica statunitense ha presentato l’edizione speciale Upland. Secondo quanto rivelato, questa special edition è stata creata per enfatizzare l’attenzione di Jeep verso l’ambiente e il suo impegno per la sostenibilità.

Caratterizzata da dettagli estetici unici e dall’uso di materiali sostenibili e vernici e finiture ecologiche, questo nuovo modello sarà disponibile anche su Renegade e Compass 4xe. La serie speciale Upland sarà subito riconoscibile grazie alla nuova ed esclusiva livrea Matter Azure che veste come un abito le due vetture in abbinamento al tetto bicolore e ai cerchi in lega da 17” sul Renegade e da 18” sulla Compass, in perfetta sintonia con i temi della sostenibilità e del green.

Jeep Renegade e Compass e-Hybrid: scopriamo tutti i dettagli sulla versione di lancio Upland

Completano lo stile unico degli esterni, le nuove finiture in bronzo MetaKrome che caratterizzano la griglia frontale inferiore, l’inserto sulla fascia frontale inferiore, il coprimozzo dei cerchi e i badge Jeep, Compass e Renegade.

Per quanto riguarda l’abitacolo, le nuove Compass e Renegades e-Hybrid Upland propongono un ampio uso di materiali riciclati che caratterizzano l’headliner, i tappetini con nuovo design dedicato e gli esclusivi sedili Seaqual realizzati con plastica riciclata prelevata dall’oceano e che sfoggiano inconfondibili cuciture a contrasto, il logo Jeep sugli schienali anteriori e un inserto in vinile organico nella parte superiore.

Alla fine si ottiene un effetto contemporaneo e distintivo grazie alla trama a intreccio con classico motivo a chevron di colore base nero. La plastica raccolta dal Mediterraneo con l’aiuto dei pescatori viene trasformata da parte di Seaqual in una fibra di in poliestere che può essere utilizzata come un vero e proprio tessuto.

Durante la fase di tessitura, il Seaqual Yarn viene combinato con altre fibre ecologiche sempre naturali, riciclate o recuperate. Sul Jeep Renegade e-Hybrid Upland ci sono alcune mostrine e componenti in plastica nere nell’abitacolo derivati da materiali riciclati e realizzati utilizzando le plastiche dei proiettori. L’abitacolo presenta inoltre finiture verniciate in bronzo MetaKrome su diverse lunette.

Sulla Jeep Compass e-Hybrid Upland, invece, sia i pannelli delle portiere che la plancia sono avvolti nello stesso materiale derivato da plastiche riciclate mentre una finitura MetaKrome bronzo, realizzata con vernici ecologiche, migliora l’intero profilo della plancia.

Per il resto, la serie speciale Upland condivide tutte le altre case caratteristiche proposte dai modelli standard. Ciò significa che sotto il cofano troviamo ancora il nuovo motore turbo benzina a quattro cilindri da 1.5 litri della famiglia Global Small Engine che eroga 130 CV di potenza e 240 Nm di coppia massima ed è abbinato a un motore elettrico da 48V da 20 CV e 55 Nm e al nuovo cambio automatico a doppia frizione 7HDT300 a 7 rapporti.