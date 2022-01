Alfa Romeo Stelvio MY 2022: il listino prezzi completo

Questa settimana, Alfa Romeo ha annunciato ufficialmente il debutto di Giulia e Stelvio MY 2022 in Italia. Il nuovo aggiornamento per i due modelli di segmento D della casa italiana non ha introdotto particolari novità per la gamma che continua a poter contare sulle “solite” motorizzazioni. Sono stati rivisti gli allestimenti, con un incremento della dotazione di serie della versione base dei due modelli. Da segnalare, inoltre, anche l’uscita di scena della trazione posteriore per i modelli di fascia alta, ora proposti sono con la trazione integrale Q4.

Vediamo, nel dettaglio, il nuovo listino prezzi dell’Alfa Romeo Stelvio MY 2022:

Alfa Romeo Stelvio MY 2022: allestimenti, motori e prezzi

La gamma del nuovo Alfa Romeo Stelvio MY 2022 continua a poter contare sulle solite motorizzazioni. In listino c’è spazio per il 2.0 turbo benzina, disponibile nelle varianti da 200 CV e 280 CV, e per il 2.9 V6 da 510 CV della versione Quadrifoglio. Tutte le motorizzazioni benzina sono abbinate al cambio automatico ad 8 rapporti ed alla trazione integrale Q4.

Per quanto riguarda la gamma diesel, invece, c’è il 2.2 turbo diesel proposto nelle varianti da 160, 190 e 210 CV. Con il debutto del MY 2022, solo la versione da 160 CV è ora disponibile con la trazione posteriore mentre le altre due varianti sono disponibili esclusivamente con la trazione integrale Q4.

Gli allestimenti disponibili

Per quanto riguarda gli allestimenti, invece, la gamma dell’Alfa Romeo Stelvio MY 2022 è ora articolata in cinque diversi allestimenti: Super Business, Sprint, Ti, Veloce e Quadrifoglio. Alfa Romeo ha sottolineato un’integrazione della dotazione dell’allestimento base (Super Business) che ora mette a disposizione del cliente un SUV ancora più completo.

Scegliendo l’allestimento Super Business si potrà contare, di serie, sui sedili in tessuto nero con cuciture grigie, sulla pedaliera sportiva in alluminio e sul quadro strumenti con display TFT a colori da 7 pollici. Da segnalare anche i cerchi in lega da 17 pollici, il doppio terminale di scarico nero, i fari anteriori Bi-Xenon 35W con Adaptive Frontlight System (AFS), i fari posteriori LED e il nuovo Alfa Connect Navi 8.8 pollici con Radio, Navigatore, Mp3, Aux-in, Bluetooth.

Di serie c’è anche il Wireless Charger oltre ai sensori di parcheggio anteriori, il sensore pioggia, l’Adaptive Cruise Control, il sistema Start & Stop ed il climatizzatore automatico bizona. La dotazione include anche l’Autonomous Emergency Brake (AEB) con riconoscimento pedoni, il Lane Departure Warning (LDW), il Forward Collision Warning (FCW) e il Blind spot Monitoring.

Scegliendo la versione Sprint sarà possibile arricchire i contenuti sportivi dell’Alfa Romeo Stelvio. Quest’allestimento aggiunge i cerchi in lega da 19 pollici Sport, le finiture esterne Dark miron, i cristalli posteriori neri oscurati e, all’interno dell’abitacolo, i sedili in tessuto tecnico con inserti soft touch e le palette cambio al volante in alluminio.

Da segnalare che per una dotazione più completa sarà necessario ricorrere agli allestimenti Ti e Veloce. Con la versione Ti, ad esempio, sono disponibili i sedili in pelle, il nuovo volante sportivo in pelle riscaldato e l’integrazione Android Auto e Apple Car Play. Con la versione Veloce, invece, vengono ulteriori elementi, tra cui i cerchi da 20 pollici bruniti e il nuovo paraurti in tinta. La versione top di gamma, naturalmente, resta la Quadrifoglio.

I prezzi: si parte da 54.500 euro

Passiamo ora ai prezzi. La gamma dell’Alfa Romeo Stelvio MY 2022 parte da 54.500 euro, prezzo riferito alla versione Super Business con 2.2 turbo diesel da 160 CV. Lo stesso allestimento è disponibile anche in abbinamento al 2.0 turbo benzina da 200 CV (a 58.500 euro) ed al 2.2 turbo diesel da 190 CV (a 59.700 euro).

Il passaggio dalla Super Business alla Sprint comporta una spesa aggiuntiva di 3 mila euro. L’allestimento è abbinabile agli stessi motori visti in precedenza (2.2 turbo diesel da 160 e 190 CV e 2.0 turbo benzina da 200 CV). Le motorizzazioni più potenti sono riservate agli allestimenti più ricchi con un sovrapprezzo notevole rispetto alla versione Sprint.

Per lo Stelvio Ti bisognerà scegliere il 2.2 turbo diesel da 210 CV (al prezzo di 65.700 euro) oppure il 2.0 turbo benzina da 280 CV (da 66.700 euro). Lo Stelvio Veloce è disponibile in abbinamento agli stessi motori della versione Ti ma con un sovrapprezzo di 2,000 euro. A completare la gamma c’è la versione Quadrifoglio che può essere ordinata con un prezzo di listino di 105 mila euro.

Da notare che a disposizione dei clienti interessati alla nuova versione del SUV troviamo il Pack Driver Assistance Plus che include:

Active Blind Spot Monitoring con cross path detection

Driver Attention Assist

Lane Keep Assist

Traffic Jam Assist

Highway Assist System

Intelligent Speed Control

Traffic Sign Recognition

Il pack in questione ha un costo di 1.200 euro ed è disponibile per la Super Business e la Sprint (è già di serie su Ti, Veloce e Quadrifoglio. Da notare, inoltre, che per lo Stelvio Veloce c’è anche la possibilità di aggiungere il pack Premium che include il sistema audio Hi-Fi Harman/Kardon con 14 altoparlanti e Subwoofer e la plancia e pannelli porta in pelle al costo di 2.900 euro. Per tutti gli allestimenti è di serie il Rosso Alfa. In listino, il SUV presenta anche il Bianco Alfa, le tinte metallizzate Nero Vulcano, Grigio Vesuvio, Grigio Moonlight, Blu Anodizzato e Blu Misano e le tristrato Rosso Etna, Ocra Lipari e Verde Monteral.

L’immagine qui di sotto riassume prezzi e varianti della gamma del nuovo Stelvio MY 2022: