Alfa Romeo Tonale è quasi pronto

Ormai è davvero vicino il debutto di Alfa Romeo Tonale. Le ultime foto spia che vi abbiamo mostrato questa mattina certificano che ormai il SUV di segmento C della casa automobilistica del Biscione è davvero vicino al suo debutto sul mercato. Si dice infatti che potrebbe mancare meno di un mese alla sua presentazione, mentre invece la produzione prenderà il via a Pomigliano D’Arco entro la fine di marzo.

Meno di un mese all’arrivo di Alfa Romeo Tonale?

Lo sbarco in concessionaria è stato ufficialmente confermato per il prossimo 4 giugno. Quindi chi aspetta con ansia l’arrivo di Alfa Romeo Tonale non dovrà aspettare ancora molto prima di poter acquistare il veicolo con cui la casa automobilistica del Biscione intende rilanciarsi in grande stile nel segmento premium del mercato auto.

Nei prossimi giorni è probabile che arriveranno nuove informazioni su questo modello che comunque è destinato ad essere uno dei principali protagonisti nel mondo dei motori in questo 2022 da poco iniziato.

Alfa Romeo Tonale dovrebbe garantire al marchio premium di Stellantis un buon numero di immatricolazioni già a partire dalla seconda metà del 2022.

Questo significa che l’anno che è appena iniziato si chiuderà con un netto incremento delle vendite per la casa automobilistica del Biscione dopo un 2021 che da questo punto di vista non è stato di certo eccezionale a causa della mancanza di novità nella gamma e per via della crisi dei semiconduttori che ha reso difficile la produzione.

Questo modello è importante anche perchè rappresenterà una specie di modelli per i futuri veicoli di Alfa Romeo a cominciare dal B-SUV che forse si chiamerà Alfa Romeo Brennero e che verrà lanciato da Alfa Romeo nel corso del 2023. Vedremo dunque nei prossimi giorni quali altri aggiornamenti emergeranno a proposito di questo atteso modello che già a febbraio dovrebbe iniziare a farsi strada nel mondo dei motori con la presentazione ufficiale.

